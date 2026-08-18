Destructor de la Marina de EE.UU. con 300 marineros a bordo se averió en el Pacífico por 4 días

WASHINGTON (AP) — Un destructor de la Marina de EE.UU. con unos 300 marineros a bordo sufrió una avería grave en el océano Pacífico el mes pasado que lo dejó sin energía durante cuatro días, confirmó la Marina en un comunicado.

El USS Benfold “informó de una avería de ingeniería relacionada con sus generadores, lo que provocó una pérdida de energía” el 24 de julio, señaló en el comunicado el portavoz de la Marina, el comandante Matthew Comer. La avería significó que la tripulación pasó días a bordo del buque sin agua potable, comidas, retretes funcionales ni aire acondicionado, indicó Comer.

El incidente, que no se hizo público sino hasta el viernes cuando USNI News lo informó en primera instancia, se produce mientras el Pentágono lidia con serias preguntas sobre la calidad de vida a bordo de los buques navales y la capacidad de las fuerzas armadas para abastecer a los barcos durante el conflicto con Irán.

Legisladores demócratas están pidiendo investigaciones sobre las condiciones a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln. Reportes noticiosos de la semana pasada revelaron que el buque, que ha pasado 250 días ininterrumpidos en el mar, ha experimentado escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene, mientras que miembros de la tripulación han sufrido estrés y mala salud mental.

Comer recalcó que no hubo heridos entre la tripulación del Benfold, “que demostró resiliencia, determinación, profesionalismo y una firmeza inquebrantable en su respuesta”, pero que el buque necesitó asistencia del grupo de ataque del portaaviones George Washington.

El crucero USS Robert Smalls proporcionó comidas al destructor averiado.

A la postre, el Benfold tuvo que ser remolcado a la bahía de Subic, en Filipinas, para reparaciones, y llegó el 28 de julio, añadió Comer. Luego se proporcionó a la tripulación comida y alojamiento fuera del buque. El 8 de agosto, el Benfold salió del puerto “con todos los sistemas de ingeniería, los sistemas de combate y los sistemas de apoyo a la tripulación funcionando con normalidad”, afirma el comunicado.

Mientras tanto, se vio a los buques del grupo de ataque del George Washington, incluido el portaaviones USS George Washington, dirigiéndose hacia Oriente Medio. Se esperaba que el portaaviones reemplazara al Lincoln, que regresaría pronto a casa, según dijo la semana pasada el secretario interino de la Marina, Hung Cao.

Esto dejaría las aguas del Pacífico sin presencia de un portaaviones de EE.UU. durante un lapso desconocido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.