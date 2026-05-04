Destructores estadounidenses ingresan al Golfo como parte de una misión para escoltar buques

Destructores lanzamisiles estadounidenses han entrado en el Golfo como parte de una misión destinada a escoltar buques mercantes por el estrecho de Ormuz, informó el lunes el Ejército estadounidense.

"Dos buques mercantes con bandera estadounidense han atravesado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía en condiciones de seguridad", declaró el Mando Central de Estados Unidos en X.

Los barcos militares "se encuentran actualmente operando en el Golfo Arábigo tras atravesar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad", añadió en referencia a la operación de escolta anunciada por el presidente Donald Trump el domingo.

La Marina iraní disparó misiles crucero, cohetes y drones de combate cerca de los destructores, reportó la televisión iraní.

"Los destructores sionistas estadounidenses hicieron caso omiso de la advertencia inicial", por lo que "la Marina realizó un disparo de advertencia lanzando misiles de crucero, cohetes y drones de combate alrededor de los buques enemigos agresores", señaló.

Las fuerzas de Teherán cerraron de facto el estrecho, una vía clave para el comercio de gas y petróleo mundial, en respuesta a los ataques militares de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Washington ordenó entonces el bloqueo de los puertos marítimos iraníes.

Trump ha prorrogado indefinidamente un alto el fuego inicial de dos semanas que puso fin a los combates, pero la vía diplomática sigue encallada después de una primera reunión de paz en Pakistán que acabó sin acuerdo.

Mientras, las consecuencias económicas del conflicto son cada vez más latentes, debido principalmente al fuerte aumento del precio del petróleo y de otras materias primas, como los fertilizantes.