Se esperan tormentas severas, granizo y “superceldas”: las alertas de Texas a Florida

Este lunes estará marcado por el avance de un sistema frontal frío que comenzará a reorganizar las condiciones en gran parte de Estados Unidos. Desde las primeras horas del día, se esperan cambios tanto en las precipitaciones como en las temperaturas, con fenómenos que irán desde lluvias y tormentas hasta nevadas en zonas elevadas.

Frente frío del NWS avanza en EE.UU.: lluvias, nieve y cambio de patrón climático

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío de gran extensión ingresará desde el norte de las Llanuras y avanzará progresivamente hacia el sureste a lo largo del día.

Satélite De La NOAA Hoy

Este sistema estará asociado a una vaguada en niveles altos de la atmósfera que se intensificará al interactuar con un sistema de baja presión ubicado frente a la costa del sur de California. Como resultado, se formará una estructura amplia que abarcará desde el Medio Oeste y el Noreste hasta las Llanuras del Sur y sectores de las Montañas Rocosas centrales.

Durante la mañana, se desarrollarán lluvias y tormentas eléctricas en partes de las Montañas Rocosas centrales y la Gran Cuenca. En las zonas más elevadas, estas precipitaciones caerán en forma de nieve, mientras que en las Llanuras del Norte predominarán lluvias ligeras y una mezcla invernal.

Hacia la tarde y la noche, el frente continuará su desplazamiento y favorecerá la aparición de tormentas en regiones del Medio Oeste y las Llanuras centrales.

Además, se establecerá una línea seca bien definida en las Llanuras del Sur durante la noche del lunes, lo que contribuirá a generar condiciones propicias para el desarrollo de tormentas más organizadas en esa área.

El SPC advierte tormentas severas en EE.UU.: granizo, viento y superceldas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipó un escenario de inestabilidad que podría derivar en tormentas fuertes a severas hacia la tarde y noche del lunes. Según este organismo, existirá un riesgo marginal (nivel uno de cinco) de fenómenos severos en sectores del Medio Oeste y las Llanuras centrales y del sur.

El SPC emitió un nivel de riesgo marginal para el Medio Oeste y las Llanuras Centrales, con ráfagas de viento dañinas y granizo de gran tamaño SPC

Entre los fenómenos más destacados que podrían registrarse se encuentran:

Caída de granizo de gran tamaño .

Ráfagas de viento dañinas que podrían alcanzar altas velocidades.

Desarrollo de tormentas organizadas, incluso con características supercelulares.

En particular, las áreas que abarcarán el este de Kansas, Missouri y partes del valle medio del Mississippi serán focos de atención. Allí, las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de tormentas hacia el final de la tarde, cuando el calentamiento diurno y el aumento de humedad incrementen la inestabilidad.

Más al sur, desde Kansas hasta Oklahoma y el norte de Texas, el desarrollo de tormentas será más condicionado. Sin embargo, podrían formarse células aisladas que produzcan granizo muy grande, incluso superior a dos pulgadas (cinco centímetros).

Florida bajo alerta por tormentas: frente estacionario y efecto de brisa marina

El sur de Florida continuará bajo la influencia de un frente estacionario que favorecerá la aparición de tormentas eléctricas durante este lunes. Este patrón persistente mantendrá condiciones inestables, con precipitaciones recurrentes en la región.

Asimismo, se prevé la posibilidad de tormentas locales adicionales generadas por la brisa marina, un fenómeno típico que puede intensificar la actividad convectiva en zonas costeras.

En las zonas más elevadas de las Montañas Rocosas centrales y la Gran Cuenca, el descenso térmico transforma las precipitaciones en nieve durante las primeras horas del lunes NWS

Caen las temperaturas en EE.UU.: impacto del frente frío y calor en el Pacífico noroeste

En cuanto a las temperaturas, el avance del frente frío provocará un descenso significativo en amplias regiones del norte y el este del país norteamericano. Según el NWS, estas áreas experimentarán valores por debajo del promedio estacional desde el inicio de la semana.

En las Montañas Rocosas centrales, a partir del martes, las temperaturas caerán hasta ubicarse en el rango de los 40°F (4°C a 9°C).

En contraposición, el noroeste del Pacífico mantendrá condiciones inusualmente cálidas para esta época del año. Estados como Washington y Oregon podrían registrar máximas cercanas o superiores a 80°F (27°C).