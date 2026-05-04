Quiebra de Spirit: cómo pedir reembolso de los tickets y por qué fracasó el rescate financiero en EE.UU.

El colapso de Spirit Airlines, una de las principales aerolíneas low cost de Estados Unidos, abre un escenario de incertidumbre para millones de pasajeros. Mientras se desvanece la posibilidad de un rescate de último momento, la compañía avanza hacia el cierre de sus operaciones y ya dejó abiertas distintas opciones para que sus clientes recuperen lo invertido.

Quiebra de Spirit Airlines: por qué fracasó el rescate financiero en EE.UU.

Según informó The Wall Street Journal, Spirit Airlines se preparaba para cesar sus operaciones. Esto ocurrió tras el fracaso de las negociaciones para asegurar un salvataje financiero de US$500 millones. La aerolínea no logró reunir el respaldo necesario ni del Gobierno ni de un grupo clave de acreedores.

El intento de obtener una inyección de US$500 millones del Estado fracasó debido a la falta de consenso entre los bonistas y las condiciones de control gubernamental x.com/SpiritAirlines

La compañía mantenía conversaciones con la administración de Donald Trump para obtener una inyección de capital a cambio de instrumentos financieros que podrían haber derivado en el control de hasta el 90% de la empresa por parte del Estado.

Sin embargo, diferencias internas dentro del Gobierno y la resistencia de algunos bonistas —que consideraban perjudicial el acuerdo— bloquearon cualquier avance. El propio Trump dejó en claro que el apoyo dependía de condiciones favorables: “Si podemos ayudarlos, lo haremos. Pero nosotros tenemos que estar primero”, afirmó, según relató The Wall Street Journal.

Sin ese respaldo, la aerolínea comenzó a quedarse sin capital y aceleró los planes para liquidar activos, entre ellos su flota de aviones, en el marco de un cierre ordenado.

Cancelaciones de Spirit Airlines: cuántos vuelos y pasajeros impactados

Según reportó CNN, Spirit Airlines canceló todos sus vuelos de manera inmediata y suspendió incluso su servicio de atención al cliente. La compañía instruyó a los pasajeros a no presentarse en los aeropuertos, por lo que millones de personas permanecen varadas o con planes de viaje interrumpidos.

Como parte del proceso de cierre ordenado, la aerolínea ha iniciado la venta de sus activos y aeronaves para cumplir con las obligaciones del proceso de quiebra x.com/SpiritAirlines

Según CNN, solo durante mayo, la aerolínea tenía programados unos 9000 vuelos, lo que representa cerca de 1,8 millones de asientos. Esto equivale a aproximadamente 300 vuelos diarios y unos 60.000 pasajeros potenciales afectados cada día.

La decisión también convierte a Spirit en la primera gran aerolínea estadounidense en 25 años en cerrar por problemas financieros, un hecho poco habitual en un sector donde las compañías suelen fusionarse o ser adquiridas antes de desaparecer, indicaron desde CNN.

Reembolsos de Spirit Airlines: qué opciones tienen los pasajeros tras la quiebra

La situación de los clientes depende en gran medida del método de pago utilizado al momento de la compra. Según detalló CNN, Spirit estableció diferentes escenarios:

La compañía instruyó formalmente a los pasajeros a no acudir a los aeropuertos, tras la suspensión inmediata de todos los servicios de vuelo y atención al cliente x.com/SpiritAirlines

Los pasajeros que compraron boletos con tarjeta de crédito o débito recibirán reembolsos automáticos.

Quienes adquirieron sus tickets a través de agencias de viaje deberán gestionar la devolución directamente con esas compañías.

deberán gestionar la devolución directamente con esas compañías. Los clientes que utilizaron cupones, millas o puntos del programa Free Spirit podrían no recuperar su dinero, ya que estos casos quedarán sujetos al proceso de quiebra.

Además, la empresa aclaró que no brindará asistencia para reprogramar vuelos con otras aerolíneas ni cubrirá gastos adicionales derivados de la cancelación. Esto implica que muchos viajeros deberán asumir costos elevados, especialmente al comprar pasajes de último momento, señalaron desde CNN.

En algunos casos, los seguros de viaje podrían cubrir estos imprevistos, aunque esto dependerá de las condiciones específicas de cada póliza.