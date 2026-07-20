Detenido un hombre por desatar un incendio frente a un edificio federal en Nueva York

Un hombre fue arrestado el lunes por desatar un incendio frente a un edificio en Nueva York que alberga oficinas federales de inmigración, según las autoridades.

Un video tomado por testigos y publicado en redes sociales muestra a agentes policiales que salen corriendo del edificio, en medio de una densa nube de humo blanco, y detienen al hombre.

"Esta mañana, un individuo desplegó un artefacto incendiario frente al 26 de Federal Plaza en Nueva York", dijo el director del FBI, Kash Patel, en X. "El individuo está bajo custodia".

Agregó que se reportaron dos lesionados leves y que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI investiga el incidente.

En el edificio hay tribunales de inmigración y la oficina regional de Nueva York de Inmigración y Control de Aduanas (Ice), la agencia responsable de llevar a cabo la amplia ofensiva antimigratoria del presidente Donald Trump.