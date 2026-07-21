Alerta de la FDA por lechuga procedente de México: las variantes retiradas por un brote de Cyclospora

Tras un brote de infección por Cyclospora en varios estados, la compañía Taylor Farms anunció la retirada en todo Estados Unidos de su lechuga iceberg cultivada en México. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) pidió a la población mantenerse alerta y, en caso de tener alguno de estos productos, desecharlo de inmediato.

Aunque la FDA lo consideró falso positivo, Taylor Farms retiró sus lechugas iceberg

De acuerdo con la FDA, a pesar de que la muestra de lechuga suministrada por Taylor Farms de México dio positivo para Cyclospora el 18 de julio, la complejidad en la detección del parásito llevó a los expertos a revisar nuevamente los resultados y concluyeron que el hallazgo debe considerarse un falso positivo.

No obstante, Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado estadounidense todas sus lechugas iceberg provenientes de Guanajuato, México. La compañía suspendió el reparto del producto y notificó a sus clientes para que dejen de ponerlo disponible al público.

En detalle, la lechuga retirada se distribuyó entre el 29 de junio y el 16 de julio en los siguientes estados:

Alabama

Arkansas

Connecticut

Florida

Georgia

Iowa

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Massachusetts

Maryland

Michigan

Missouri

Mississippi

Carolina del Norte

New Hampshire

Nueva Jersey

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Virginia

Wisconsin

Las lechugas retiradas de Taylor Farms se vendieron en Walmart y Taco Bell

Entre los productos que ya fueron retirados del mercado se incluyen el vegetal de la marca Marketside disponible en Walmart, descrito como ensalada de lechuga iceberg de 12 y 24 onzas y también la lechuga de ocho y 16 onzas.

Los estados en donde Walmart tenía disponibles los productos fueron: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Missouri, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia y Virginia Occidental.

Taylor Farms anunció el retiro de su lechuga iceberg por posible contaminación con Cyclospora Amazon

También se detectó que Taco Bell recibió lechuga iceberg por parte de Taylor Farms. En ese caso, los estados afectados son: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, aunque, de acuerdo con la cadena de comida rápida, el producto dejó de utilizarse desde el 17 de julio.

Se puede consultar una lista detallada de los productos afectados, con códigos de lote y fechas de caducidad en la página web de la FDA.

Qué hacer con una lechuga de Taylor Farms calificada con riesgo sanitario

Las autoridades pidieron a las personas que compraron una lechuga iceberg de Taylor Farms que la desechen inmediatamente. Los clientes afectados pueden solicitar un reembolso completo en el lugar de compra.

Quienes hayan adquirido una lechuga recientemente deben confirmar su origen para evitar riesgos Imagen generada con IA

Además, se recomienda a quienes adquirieron el producto limpiar y desinfectar cuidadosamente cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con la lechuga.

Cómo se manifiesta la Cyclospora, la infección intestinal que afecta a EE.UU.

La mayoría de las personas infectadas con Cyclospora presentan diarrea. Sin embargo, no es el único síntoma al que debe prestarse atención. La FDA enumeró los siguientes signos de infección:

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Calambres o dolor estomacal

Hinchazón

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

Vómitos

Dolor corporal

Fiebre

Las autoridades estadounidenses alertaron que sin tratamiento la enfermedad puede avanzar y provocar deshidratación y complicaciones graves que requieren atención médica especializada. Además, enfatizaron que los síntomas pueden desaparecer y reaparecer una o más veces.

Hasta el 16 de julio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) registraron 1644 personas infectadas con Cyclospora en cinco entidades estadounidenses. En todos los casos, los pacientes reportaron haber comido en Taco Bell.

De las personas infectadas en ese momento, 94 requirieron hospitalización y no se reportaron fallecimientos.