Ebenezer Cobb Morley, padre del fútbol moderno: “El golpe mortal para la asociación”

Ebenezer Cobb Morley, abogado inglés nacido en Hull en 1831, es considerado el padre del fútbol moderno por haber impulsado en 1863 la creación de la Football Association (FA, por sus siglas en inglés), el primer organismo que unificó las reglas del deporte en Inglaterra. Capitán y fundador del Barnes Football Club en 1862, Morley escribió una carta al periódico Bell’s Life proponiendo un ente regulador para el fútbol, tal como el Marylebone Cricket Club ya ordenaba las reglas del cricket. La iniciativa derivó en la reunión del 26 de octubre de 1863 en la Freemasons’ Tavern de Londres, donde nació la FA con Morley como primer secretario. Semanas después, en un debate decisivo sobre la violencia permitida en el juego, advirtió que insistir con el “hacking” podía significar, según relató en estilo indirecto la prensa de la época, el fin del proyecto asociativo.

Por qué Morley impulsó una regla única para todos los clubes de fútbol

A mediados del siglo XIX no existía un reglamento común: cada escuela y cada club jugaba con variantes propias, algunas cercanas al rugby y otras a lo que hoy se reconoce como fútbol. Morley, que remaba en el London Rowing Club y vivía en el suburbio londinense de Barnes, consideraba que el crecimiento del deporte exigía un código único, según reconstruyó el Hull History Centre a partir de sus escritos. Fue electo primer secretario de la FA en 1863 y ocupó luego la presidencia entre 1867 y 1874.

Ebenezer Morley, padre del fútbol moderno LNA ( 26-09-1913 )

Qué era el hacking y por qué provocó la ruptura con el rugby

El hacking consistía en patear deliberadamente las espinillas del rival, una práctica heredada de las escuelas públicas inglesas y del rugby que jugaba, entre otros, el club Blackheath. En la quinta reunión de la FA, realizada la noche del 1° de diciembre de 1863 en la Freemasons’ Tavern, el delegado Charles Alcock propuso eliminar las reglas que permitían esa práctica.

Morley secundó la moción y argumentó, según consignó The Sporting Life en su edición del 2 de diciembre de aquel año, que si se mantenía el hacking solo jugarían muchachos y no hombres adultos, y que Blackheath no lograría reunir tres partidos por temporada. Por eso (señaló la crónica en estilo indirecto, no como cita textual literal de Morley) insistir con esa regla sería “el golpe mortal para la asociación”.

Sus 13 leyes originales, redactadas en su casa de Barnes, son la base del reglamento que el 19 de julio, por ejemplo, rigió la final de la Copa del Mundo 2026 DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Francis Maule Campbell, representante de Blackheath, se opuso y amenazó con retirar a su club si se eliminaban esas reglas. La votación terminó 11 a favor y 5 en contra de suprimir el hacking; una moción previa para postergar la decisión había sido rechazada por 13 votos contra 4. Blackheath cumplió su amenaza y abandonó la FA. Ese sector del fútbol inglés, años más tarde, fundó en 1871 la Rugby Football Union, en lo que la historiografía del deporte reconoce como el punto en que fútbol y rugby se separaron de manera definitiva.

Qué legado dejó Morley en el fútbol

Morley murió en 1924 en relativo anonimato y su figura permaneció poco reconocida durante décadas, hasta que la FA rescató su historia en años recientes y Google le dedicó un doodle en 2018 por el aniversario 187 de su nacimiento.

y Google le dedicó un doodle en 2018 por el aniversario 187 de su nacimiento. Sus 13 leyes originales, redactadas en su casa de Barnes, son la base del reglamento que el 19 de julio, por ejemplo, rigió la final de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, disputada ante un público donde la comunidad latina tuvo un peso central.

España vs Argentina - Mundial 2026

Ese mismo armazón de reglas (el fuera de juego, la prohibición del hacking, el gol como única forma de anotar) es el que hoy siguen millones de personas que en Estados Unidos y el mundo viven el fútbol como propio, desde las canchas comunitarias hasta los estadios que acaban de albergar el primer Mundial 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.