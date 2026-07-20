Nuevas vacantes para veteranos: la lista oficial incluye empleos en Texas, California y Florida

En estados como Texas, California y Florida, diversas organizaciones reconocen las habilidades, disciplina, liderazgo y capacidad de resolución de los veteranos. En ese sentido, ofrecen distintas oportunidades de trabajo que se actualizan cada semana.

Dónde buscar vacantes para veteranos en Estados Unidos

A través del portal web del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) se publican opciones de oportunidades para desarrollar una carrera profesional. Allí, se explica que el servicio militar se traduce en numerosas habilidades que los empleadores valoran.

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En el portal del VA, los veteranos, miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares directos pueden crear una cuenta para gestionar sus beneficios. También para encontrar programas de apoyo, entre ellos, vacantes de empleo disponibles, ayuda para emprender e iniciativas de educación y formación.

Las oportunidades de apoyo también están disponibles para veteranos con discapacidades relacionadas con su servicio. Por ejemplo, existen programas destinados a ayudarlos a adquirir nuevas habilidades y encontrar un empleo. También brindan asesoría para averiguar si se reúnen los requisitos para recibir rehabilitación vocacional.

A continuación se muestran algunas de las vacantes disponibles en Texas, California y Florida. Sin embargo, es importante que los interesados consulten directamente las ofertas, ya que la mayoría se cierran entre siete y 30 días después de su publicación.

Opciones de empleo disponibles para veteranos en Texas

Oficial de seguridad judicial en Pecos: para proporcionar servicios de protección alrededor de los juzgados federales u otras áreas. Se requiere tres años de experiencia en aplicación de la ley civil, diploma de secundaria, superar la verificación de antecedentes y contar con licencia de conducir estatal válida y sin restricciones.

para proporcionar servicios de protección alrededor de los juzgados federales u otras áreas. Se requiere tres años de experiencia en aplicación de la ley civil, diploma de secundaria, superar la verificación de antecedentes y contar con licencia de conducir estatal válida y sin restricciones. Gerente de producto en Plano: empleo disponible para militares en transición, veteranos y cónyuges de militares. Toyota busca una persona que tome decisiones basadas en datos para gestionar un área de producto de principio a fin. Se requieren más de siete años de experiencia, conocimientos en investigación y excelente comunicación escrita. Ofrecen plan de ahorro, vacaciones pagadas, tiempo libre remunerado y ventajas fiscales.

empleo disponible para militares en transición, veteranos y cónyuges de militares. Toyota busca una persona que tome decisiones basadas en datos para gestionar un área de producto de principio a fin. Se requieren más de siete años de experiencia, conocimientos en investigación y excelente comunicación escrita. Ofrecen plan de ahorro, vacaciones pagadas, tiempo libre remunerado y ventajas fiscales. Técnico electricista en Justin: para veteranos, militares en transición, miembros de la Guardia Nacional, cónyuges de militares y veteranos heridos. El puesto requiere realizar mantenimiento preventivo y reparaciones de generadores de energía, motores diésel, equipos de distribución eléctrica, entre otros. Se brinda la oportunidad de trabajar horas extra y fines de semana para aumentar los ingresos. Se requieren diploma de escuela secundaria, al menos dos años de experiencia y licencia de conducir válida.

En Texas se busca a veteranos para ocupar la vacante de técnico electricista Unsplash

Vacantes para veteranos disponibles en California

Gerente de proyectos de construcción en Mojave: buscan a una persona que gestione a proveedores y contratistas, planifique y ejecute los proyectos y dirija las revisiones de flujo de trabajo. Requiere título universitario en ingeniería mecánica, química, de construcción o de fabricación. Se piden más de cinco años de experiencia en gestión de proyectos. El rango salarial base es de entre US$140.000 y US$160.000 al año con la posibilidad de una bonificación anual de hasta el 10%. También se brindan beneficios como seguro médico, dental y de vida, plan de jubilación, vacaciones y licencia por discapacidad.

buscan a una persona que gestione a proveedores y contratistas, planifique y ejecute los proyectos y dirija las revisiones de flujo de trabajo. Requiere título universitario en ingeniería mecánica, química, de construcción o de fabricación. Se piden más de cinco años de experiencia en gestión de proyectos. El rango salarial base es de entre US$140.000 y US$160.000 al año con la posibilidad de una bonificación anual de hasta el 10%. También se brindan beneficios como seguro médico, dental y de vida, plan de jubilación, vacaciones y licencia por discapacidad. Gerente de activación de ventas en Riverside: vacante de Red Bull disponible para personas capaces de gestionar, desarrollar y liderar a los activadores de ventas regionales para garantizar que se cumplan o superen los objetivos. Se requieren tres años de experiencia en gestión de entregas directas a tiendas, licencia de conducir válida, capacidad para levantar y transportar hasta 25 libras (11 kilos) de inventario.

vacante de Red Bull disponible para personas capaces de gestionar, desarrollar y liderar a los activadores de ventas regionales para garantizar que se cumplan o superen los objetivos. Se requieren tres años de experiencia en gestión de entregas directas a tiendas, licencia de conducir válida, capacidad para levantar y transportar hasta 25 libras (11 kilos) de inventario. Asistente de seguridad en Fresno: abierta a veteranos de las Fuerzas Armadas, sus cónyuges, viudos o padres. Las responsabilidades incluyen realizar tareas relacionadas con la recopilación, organización y seguimiento de información en apoyo al programa de seguridad del personal. Es necesario ser ciudadano estadounidense, superar una investigación de antecedentes, completar un proceso de incorporación en línea y demostrar un año de experiencia equivalente al grado inmediatamente inferior GS-6.

Los veteranos pueden aplicar a diversas vacantes disponibles en California Pexels

La vacante de Home Depot para veteranos disponible en Florida

Además de los ejemplos mencionados, en el Estado del Sol hay una búsqueda activa para el cargo de soporte de tienda de Home Depot en Naples. La cadena busca un responsable que pueda garantizar una buena experiencia en el proceso de pedidos, apoyar a los consumidores y proveedores.

El candidato debe ser proactivo, prestar atención a los detalles y tener habilidades comprobadas en gestión del tiempo. Como parte del proceso de reclutamiento se deberá hacer una evaluación en línea que incluirá preguntas sobre el enfoque de trabajo y diversas situaciones laborales.