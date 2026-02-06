Detienen a "participante clave" en ataque contra consulado de EEUU en Bengasi en 2012

Uno de los "participantes clave" del ataque en 2012 contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Bengasi fue detenido, anunció el viernes la ministra de Justicia estadounidense, Pam Bondi

La funcionaria dijo que el sospechoso, Zubayr al-Bakoush, fue trasladado a Estados Unidos, donde será acusado de asesinato, entre otros delitos

En conferencia de prensa, Bondi y el director del FBI, Kash Patel, no precisaron dónde fue detenido Bakoush. Solo señalaron que ocurrió "en el extranjero"

"Procesaremos a este presunto terrorista con todo el peso de la ley. Enfrentará cargos relacionados con asesinato, terrorismo, incendio, entre otros", agregó Bondi

La cadena Fox News transmitió imágenes exclusivas de la llegada del detenido a una base militar en Virginia, a las afueras de Washington

En las imágenes, un hombre mayor lucha por descender del avión y luego es dispuesto en una camilla, donde se le ve temblando

El embajador Chris Stevens y tres miembros de la misión diplomática murieron en el ataque del 11 de septiembre de 2012 contra el consulado de Estados Unidos en la segunda ciudad más grande de Libia, un asalto atribuido a un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda

Militantes islamistas provistos de armas automáticas y granadas asaltaron el complejo estadounidense en un momento en que ese país del norte de África, rico en petróleo, atravesaba una guerra civil

El asalto, el primero en cobrar la vida de un embajador estadounidense desde 1979, conmocionó profundamente a Estados Unidos y desató una tormenta política para el gobierno del entonces presidente Barack Obama

Estados Unidos ya ha condenado previamente al menos a dos libios por su participación en el ataque de Bengasi. Ahmed Abu Khatallah fue sentenciado a 22 años de prisión en 2018 y Mustafa al-Imam a casi 20 años en 2020