Audiencias masivas para migrantes: la modalidad en Nueva York de más de 100 casos en un solo día

Los tribunales de inmigración de Estados Unidos incorporaron un esquema de trabajo que modifica el desarrollo de las audiencias preliminares. Conocidas como “mega master hearings”, estas jornadas reúnen a un número elevado de expedientes en pocas horas, una práctica que las autoridades justifican como una forma de reducir el atraso acumulado en los procesos migratorios.

Audiencias migratorias en Nueva York: cómo funcionan las “mega master hearings”

Nueva York se convirtió en uno de los principales puntos donde se aplica esta modalidad. A diferencia de las audiencias convencionales, que normalmente incluyen entre diez y 40 expedientes, las mega audiencias concentran a más de 100 personas ante un mismo magistrado durante una sola sesión, según un nuevo informe de la organización BKLG, una plataforma que analiza datos de tribunales migratorios.

Otro informe realizado por el experto en inmigración Austin Kocher señaló que entre enero de 2025 y junio del año en curso se realizaron 39 jornadas de este tipo en Nueva York. Solo durante el sexto mes del año se llevaron a cabo 26-

El tribunal ubicado en 26 Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, es uno de los escenarios donde se registró esta dinámica. En distintos días se observaron largas filas para ingresar y salas de espera con capacidad insuficiente para recibir a todos los asistentes convocados.

“Dicen que están siendo eficientes al celebrar más audiencias magistrales a la vez para intentar reducir la acumulación de casos”, expresó Robert Tsigler, abogado de inmigración con sede en la ciudad de Nueva York, a Gothamist. “Pero no es más que un caos artificial que está privando a las personas vulnerables del debido proceso”, señaló.

Este nuevo sistema, según lo retomado por Gothamist, coincide con un aumento de las órdenes de deportación emitidas contra personas que no asistieron a sus citas judiciales. De acuerdo con los datos disponibles, el crecimiento de estas resoluciones se produjo al mismo tiempo que disminuyeron los plazos de aviso para las audiencias.

Las "mega master hearings" se convirtieron en una herramienta central en los tribunales de inmigración Unsplash

Avisos tardíos y órdenes in absentia: las cifras de deportación en Nueva York

Uno de los cambios señalados por abogados y organizaciones vinculadas a la inmigración es la reducción del tiempo entre la programación de la audiencia y la fecha fijada para comparecer. Mientras anteriormente el aviso podía llegar con varias semanas o meses de anticipación, ahora algunos casos reciben la notificación pocos días antes.

La mediana de anticipación descendió en junio a 42 días a nivel nacional. Además, varios inmigrantes indicaron que nunca recibieron la citación por correo y que conocieron la fecha únicamente al revisar el sistema electrónico del tribunal.

Ese escenario coincide con un incremento de las órdenes de deportación dictadas in absentia, es decir, cuando la persona citada no se presenta. Solo en Nueva York se emitieron cerca de 4500 resoluciones de este tipo durante junio, más del doble que el mes anterior.

A nivel nacional, Dallas y Chicago también registraron cifras superiores a las 6000 órdenes en el mismo período. Según el análisis de BKLG, las órdenes de deportación en esta modalidad marcaron un aumento de alrededor de 35.000 en mayo y casi 54.000 en junio.

Esta estrategia ha provocado un incremento histórico en las órdenes de deportación en ausencia Archivo

Mega master hearings: diferencias con las audiencias migratorias tradicionales

Las diferencias entre ambos formatos comienzan por la cantidad de expedientes tratados en una misma jornada. Mientras una audiencia ordinaria reúne un número limitado de casos, el nuevo modelo concentra decenas de comparecencias de manera simultánea.

También existen cambios en la logística. Según Gothamist, la gran cantidad de personas convocadas provoca una mayor ocupación de los edificios judiciales y obliga a reorganizar el funcionamiento de las salas donde se celebran las audiencias.

Otro aspecto señalado por especialistas es el impacto en los resultados. Según los registros analizados, las jornadas con mayor cantidad de casos y menor tiempo de notificación presentan una mayor proporción de órdenes por ausencia que las jornadas programadas con más anticipación.

“La enorme cantidad de personas citadas a los tribunales al mismo tiempo plantea dudas sobre si las personas están teniendo una verdadera oportunidad de discutir sus preocupaciones con el juez de inmigración”, dijo Benjamin Remy, abogado de inmigración del New York Legal Assistance Group. “La gente simplemente se ve completamente atrapada en ese tipo de burocracia engorrosa”, señaló.