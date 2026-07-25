Elecciones en EE.UU.: el voto de migrantes y el caso de Nueva Jersey que revela falencias en el sistema

Un fallo en el sistema de registro de votantes de Nueva Jersey incorporó a cerca de 6.600 personas no ciudadanas al padrón electoral. La investigación preliminar indicó que menos de 400 llegaron a votar. El caso impulsó un nuevo enfrentamiento político sobre la integridad de las elecciones y la propuesta de la Ley SAVE America.

Nueva Jersey: cómo 6.600 no ciudadanos fueron incorporados por error al padrón

Según informó la gobernadora Mikie Sherrill, el problema se originó en el sistema de la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC, por sus siglas en inglés). Un fallo de software registró automáticamente como votantes a personas que, al realizar el trámite para obtener una licencia de conducir o una identificación estatal, habían indicado expresamente que no eran ciudadanas.

La gobernadora Mikie Sherrill dijo que se siente “consternada” por la situación, que ocurrió casi tres años antes del inicio de su mandato AP

“Esto ocurrió durante la administración anterior y, al enterarme de esta información, ordené inmediatamente a mi asesor jurídico principal que iniciara una investigación para esclarecer lo sucedido”, indicó Sherrill en un comunicado. “También ordené la eliminación de los registros electorales de todos los residentes que fueron agregados erróneamente entre junio de 2023 y junio de 2024″, aseguró.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de 6.600 personas fueron incorporadas al padrón electoral debido al funcionamiento incorrecto del sistema informático. La revisión preliminar determinó que menos de 400 de esos no ciudadanos registrados por error emitieron votos en distintos procesos electorales.

Las autoridades señalaron que esos sufragios no se concentraron en un solo partido político. Las personas que votaron estaban registradas como demócratas, republicanos e independientes y se encontraban distribuidos en diferentes zonas del estado, sin evidencia de un patrón que favoreciera a una fuerza política específica.

“El nuevo administrador del MVC que nombré ha comenzado el proceso de reemplazo del proveedor responsable de administrar el sistema”, informó la gobernadora. “Como veterano militar que juró defender nuestra Constitución y como exfiscal federal, creo que la integridad de nuestras elecciones es fundamental para nuestra democracia”, agregó.

El mensaje de Trump tras lo ocurrido en Nueva Jersey Truth Social @realDonaldTrump

Qué propone la Ley SAVE America tras el error electoral de Nueva Jersey

El episodio fue rápidamente utilizado por dirigentes republicanos para respaldar la aprobación de la denominada Ley SAVE America. Este proyecto busca establecer nuevos requisitos para participar en las elecciones federales.

Entre las principales medidas incluidas en la iniciativa figuran:

Exigir documentación que acredite la ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar en los comicios federales.

al momento de registrarse para votar en los comicios federales. Reforzar la depuración de los padrones, exigir identificación con fotografía y establecer sanciones para determinadas infracciones vinculadas al registro electoral.

“¡Un sistema electoral corrupto! ¡SAVE America!“, dijo Donald Trump en una publicación de Truth Social. “La gobernadora de Nueva Jersey se vio obligada a admitir que cientos de extranjeros votaron en los comicios después de que los demócratas negaran cualquier problema”, agregó.

Mike Johnson sobre la ley SAVE America tras lo ocurrido en Nueva Jersey X @SpeakerJohnson

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró en redes sociales que los ciudadanos estadounidenses exigen elecciones seguras, además de “una defensa nacional fuerte” y “un Congreso que juegue con las mismas reglas que ellos”. Según agregó, a pesar de que los demócratas votaron en contra, los republicanos de la Cámara de Representantes cumplieron con estas demandas.

“Después de que el Senado apruebe el Presupuesto de Reconciliación 3,0, nuestros comités de la Cámara comenzarán el proceso de redactar y aprobar la Ley SAVE America”, indicó Johnson en su cuenta de X. “Esta resolución es nuestra mejor oportunidad para promulgar la mayor cantidad posible de la Ley SAVE America. Todos los republicanos en el Congreso pueden y deben respaldarla”, agregó.

El congresista Chip Roy sostuvo que lo ocurrido en Nueva Jersey demuestra la necesidad de endurecer los controles. Afirmó que este tipo de casos justifica la aprobación de la legislación para facilitar auditorías estatales y revisar con mayor frecuencia los registros de votantes.

"Por esto es tan importante la Ley SAVE America. Es por eso que la presenté hace dos años", dijo Roy en una entrevista con Fox Business. “Es la pieza legislativa número uno, la prioridad número uno para el presidente“, agregó.

Chip Roy habla sobre la falla electoral en Nueva Jersey

Cuántas personas votaron y qué investiga Nueva Jersey sobre el padrón electoral

Desde el gobierno de Nueva Jersey rechazaron que el episodio pueda interpretarse como una prueba de fraude electoral organizado. Sherrill sostuvo que el problema fue consecuencia de un error administrativo y aseguró que su gestión actuó inmediatamente para corregirlo, retirar los registros incorrectos e informar públicamente lo sucedido.

Según lo retomado por CNN, los datos difundidos por el estado mostraron que los cerca de 400 votos emitidos representaron aproximadamente el 0,018% de los más de 2,2 millones de sufragios registrados en Nueva Jersey durante las elecciones presidenciales de 2024. Además, esas boletas fueron emitidas a lo largo de distintos procesos electorales y no en un único comicio.

Los análisis sobre el caso también indicaron que las personas incorporadas al padrón no intentaron registrarse de forma fraudulenta. Por el contrario, habían informado que no eran ciudadanas estadounidenses durante el trámite realizado ante la MVC, pero el sistema las registró igualmente debido al fallo informático.