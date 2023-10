escuchar

El Día Nacional del Taco se celebra cada 4 de octubre en Estados Unidos, como un homenaje para uno de los platos más populares de Norteamérica. De acuerdo con National Today, fue en 1929 cuando apareció el primer libro de cocina estadounidense que incluía recetas relacionadas con los tacos. Pese a que los orígenes de esta celebración no son claros, se cree que se eligió con el objetivo de impulsar las ventas del ‘taco-tuesday’. Este miércoles, para festejar en grande el Día Nacional del Taco, muchos restaurantes tienen ofertas y promociones.

Los estadounidenses comen alrededor de 4,5 mil millones de tacos al año, lo que lo convierte en uno de los alimentos más populares. En un informe de CHD Expert se indica que la comida mexicana es el tercer tipo de alimento más popular. Ante el gran mercado de amantes de la comida, varios restaurantes de comida méxico-americana lanzaron promociones especiales para que nadie se quede sin celebrar.

El popular Laredo Taco Company, que se ubica en diferentes supermercados como 7 Eleven y Speedway, ofrece tacos de US$2 de fajitas. En tanto que Bubbakoo’s Burritos venderá todos los tacos al mismo precio. Además, regalará tríos de este plato durante un año a 15 clientes que participen en su sorteo.

California Tortilla tiene cupones para tacos gratis en su página web, solo es necesario hacer una compra para obtener la oferta. Chronic Tacos tiene tacos al 2x1 solo a través de su aplicación. En tanto que Chevys Fresh Mex oferta tacos gratis en la compra de otro plato de igual o mayor valor.

Para festejar este día del taco no podía faltar el famoso restaurante estadounidense Taco Bell que, de acuerdo con datos de Statista, es la cuarta cadena más importante en ventas anuales. Este lugar celebrará esta fecha durante dos días y puso de regreso su Taco Lover’s Pass, con el que los clientes podrán comprar una opción de ocho tacos diarios durante un mes. También opciones gratis para degustar.

Jack in the Box no solo son hamburguesas, sus tacos también tienen una gran aceptación entre su público. Este sitio ofrece el 2x1 en sus Monster Tacos, así como el Angry Monster Taco. Otro destino muy famoso es El Torito, que este día tiene gratis su plato Street Taco Trio con la compra de otro plato principal de igual o mayor valor. Por su parte, Rubio’s Coastal Grill regalará un taco a la carta con cualquier compra.

El Pollo Loco no se quiso quedar atrás y a sus clientes les ofrece el tercer taco gratis solo para los miembros de su programa Loco Reward y Moe’s Southwest Grill se asoció con Eggo para ofrecer a sus clientes el Eggo Taco por tiempo limitado. La preparación incluye tocino, queso rallado y chipotle.

Ya sea que el taco lleve frijoles, salsa, carne asada, adobo o chicharrón definitivamente en este día habrá una amplia oferta de promociones para las personas que prefieran la tortilla, la salsa y el limón por sobre todas las cosas.