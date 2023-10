escuchar

En el marco de la crisis migratoria, Nueva York logró dar un paso para brindar oportunidades a los solicitantes de asilo que cuentan con un estatus laboral legal en Estados Unidos. La gobernadora Kathy Hochul anunció la disponibilidad de alrededor de 18.000 empleos, en una iniciativa que puede ser un movimiento clave para empoderar a las personas extranjeras que esperan la resolución de sus trámites migratorios y que busca quitar presión a los albergues donde se alojan.

“Los inmigrantes y solicitantes de asilo vinieron aquí a trabajar, así que vamos a ponerlos a trabajar”, enfatizó la gobernadora al afirmar en un comunicado que esta medida tiene como objetivo principal ayudarlos a construir una vida independiente. “Es una solución de dos por uno. Ahora tenemos a todas estas personas que quieren estar aquí, y yo tengo todos estos puestos de trabajo vacantes. Si unes las dos cosas, habrás resuelto el problema”, complementó.

Con la iniciativa pretenden empoderar a los solicitantes de asilo y atender la crisis migratoria en la ciudad de Nueva York Luca Bravo / Unsplash

Las vacantes a las que se pueden aplicar abarcan una amplia variedad de sectores, lo que brinda oportunidades para individuos con diferentes perfiles y habilidades. Algunas de las áreas donde hay trabajos disponibles son:

Alojamiento / Servicios de Alimentación

Servicios de salud / Asistencia Social

Manufactura

Apoyo Administrativo

Construcción

Comercio al por menor

Servicios profesionales, científicos y empresariales

Arte, entretenimiento y recreación

Educación

Comercio mayorista

Transporte y almacén

Gestión de residuos

Alquiler y arrendamiento de bienes raíces

Finanzas

Agricultura

Gestión informática y de la información

Administración pública

“Los expertos en carreras profesionales del Departamento del Trabajo evalúan sus habilidades, historial laboral, educación, intereses profesionales y más, para ponerlos en contacto con empleadores de todo el Estado”, se lee en el sitio web de la iniciativa, donde aparece el formulario para los interesados en ocupar uno de estos puestos, así como un registro para negocios que quieran brindar más oportunidades a las personas migrantes.

Es importante mencionar que esta iniciativa no solo beneficiará a los trabajadores, sino que tendrá un impacto positivo en la economía del estado. Andrew Rigie, director ejecutivo de la New York City Hospitality Alliance & Impact Foundation, expresó su apoyo al considerar que beneficiará al sector del turismo, que aún no se ha recuperado del todo de los efectos de la pandemia: “Se trata de una oportunidad para dotarnos de personal por primera vez desde el Covid. Podemos hacerlo”, dijo en declaraciones retomadas por CNN.

Si bien este es un paso valioso, Hochul admitió que Nueva York no puede dar oportunidades a todas las personas que las necesitan. Por ello, señaló que insistirá en sus pedidos para que el Gobierno federal amplíe las autorizaciones de trabajo a más solicitantes de asilo.

Tanto postulantes como empleadores se pueden registrar en el sitio web del Departamento del Trabajo de Nueva York Saulo Mohana / Unsplash

¿Cómo aplicar a uno de los 18.000 empleos disponibles en Nueva York?

El proceso para postularse es relativamente sencillo. Primero hay que llenar un formulario en línea, que está disponible en inglés con traducción automática al español, donde se requiere que las personas registren su nombre y datos de contacto (teléfono o correo electrónico) para que los evaluadores puedan tenerlos en consideración.

Las autoridades destacan que este registro será de uso exclusivo del Departamento del Trabajo. Cada solicitante debe completar su propio formulario de manera individual, de tal manera que deben evitar proporcionar datos personales a otras personas para que apliquen en su nombre, ya que esto es ilegal y el proceso será rechazado.