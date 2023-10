escuchar

En medio del vasto Mar Caribe, a unos 40 kilómetros al sur de la exuberante isla de Antigua y Barbuda, existe una joya natural que ha sido testigo de una asombrosa transformación a lo largo de los siglos. Se trata de Redonda, un islote de apenas 1,6 kilómetros cuadrados que en algún momento fue una muestra de la influencia negativa de la presencia humana y algunas especies invasoras. Sin embargo, con el paso de los años, logró convertirse en un emblema de la recuperación de espacios silvestres, gracias al entusiasmo de los ambientalistas.

Aunque el explorador Cristóbal Colón la mencionó por primera vez en su diario de viaje en 1493, pasaron más de 200 años antes de que los primeros seres humanos se aventuraran en este fragmento de tierra, que era conocida como un refugio remoto y misterioso. Sin embargo, los investigadores no tardaron en descubrir que estaban sobre un sitio rico en guano, un preciado excremento de aves utilizado como fertilizante y componente de pólvora, por lo que se convirtió en un destino muy codiciado.

La historia de conservación de Redonda será parte de un documental

Fue entonces cuando la naturaleza de Redonda se vio amenazada por el llamado “oro blanco” que desencadenó una fiebre de navegantes que llegaban para extraer hasta 4000 toneladas al año, según una crónica publicada por CNN. Sin embargo, junto con los humanos, también desembarcaron especies invasoras que cambiarían el panorama de la isla.

A pesar de que la producción de guano cesó debido a la Primera Guerra Mundial, criaturas nocivas para el ecosistema de la isla como las ratas negras y las cabras salvajes persistieron y se multiplicaron hasta terminar con la fauna original del lugar, y dejaron a su paso un rastro de destrucción. Así, la vegetación desapareció y las rocas cayeron al mar. “Redonda se había convertido en un paraje lunar gobernado por ratas”, se advierte en el reportaje.

Por décadas prevaleció la devastación del islote hasta que un grupo de apasionados ambientalistas decidió tomar medidas. En el año 2016, lanzaron un ambicioso proyecto para devolverle la vida a la isla y liberarla de las especies invasoras que los primeros exploradores habían introducido más de dos siglos atrás.

“Todo lo que hicimos fue eliminar las especies que no debían estar allí. En cuestión de meses, vimos cómo la vegetación volvía a crecer, cómo la isla resurgía”, contó al canal de noticias Johnella Bradshaw, coordinadora de la organización ambientalista Grupo de Conciencia Ambiental (EAG, por sus siglas en inglés). “Todavía no hemos plantado nada, no hemos reintroducido ninguna especie. Solo eliminamos las ratas y las cabras, y la isla se transformó ante nuestros ojos”, complementó.

Con la eliminación de los depredadores, las aves endémicas no tardaron en regresar a anidar en la isla Environmental Awareness Group / Facebook

El resurgimiento de la isla

Redonda fue declarada oficialmente libre de ratas y cabras en julio de 2018, pero el equipo de activistas continuó con recorridos constantes en la isla para monitorear el progreso y comprobar que en los meses siguientes volvieron a aparecer raras aves como “piqueteros pardos con sus polluelos, aves del trópico de pico rojo, fragatas y halcones peregrinos”, algunas de ellas en peligro de extinción o amenazadas, según documentó la BBC.

Los investigadores del EAG también mencionan que la población de dragón terrestre de Redonda, un lagarto endémico de la zona, aumentó 13 veces desde 2017. Además, la biomasa total de vegetación incrementó en más del 2000% y 15 especies de aves terrestres regresaron. “Antes de la erradicación, solo había un árbol en Redonda, y vivía una ave terrestre en la isla, pero ahora el ecosistema funciona nuevamente, y el ciclo de vida ha comenzado de nuevo”, recordó Bradshaw.

Durante los últimos años, activistas ambientales de Antigua y Barbuda continúan con un estricto monitoreo de la recuperación del ecosistema Environmental Awareness Group / Facebook

Recientemente, los gobiernos de Antigua y Barbuda declararon oficialmente como área protegida la Reserva del Ecosistema de Redonda, que abarca unas 30.000 hectáreas de tierra y mar, que incluyen las praderas de la pequeña isla y un arrecife de coral de 180 kilómetros cuadrados.

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, quien impulsa diferentes iniciativas de rescate ambiental, celebró el hito a través de una publicación en su perfil de Facebook: “Este santuario de vida salvaje, ahora exuberante, protege toda la isla, sus praderas marinas circundantes y sus arrecifes de coral (...) Enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y que siguen colaborando en una serie de acciones en favor de la biodiversidad de Redonda”.

LA NACION