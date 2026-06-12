Diáspora al rescate: los Leopardos de RD Congo, cortos de hinchas en el Mundial 2026 por el ébola

Visten trajes elegantes y estolas con estampados de piel felina, una armadura social que celebra su identidad. Los Leopardos del Congo están en Houston para el Mundial 2026. Las restricciones por el ébola complicaron el viaje de hinchas, pero la comunidad residente alentará por ellos

La epidemia de ébola que azota el este de la República Democrática del Congo (RDC) sigue ganando terreno, advirtió el viernes la Organización Mundial de la Salud (Oms). El jueves había 676 casos confirmados, de los cuales han fallecido 136, relacionados con una cepa poco común llamada Bundibugyo, causante de la epidemia, contra la que no existe vacuna ni tratamiento autorizado hasta ahora.

En medio de ese pesar, el Congo tuvo unos momentos de alegría el jueves, cuando su selección, imponente y elegante, arribó al Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, en Texas, con estolas y bolsos que emulan a la piel del leopardo.

Una de las estrellas del equipo, Aaron Wan-Bissaka, del West Ham United inglés, dijo a la AFP que ingresaron sin problemas.

A esta selección, Estados Unidos le impuso un aislamiento en "burbuja sanitaria" de 21 días en Bélgica antes de su llegada al país para jugar la Copa del Mundo.

Pero es un lujo que no necesariamente pueden permitirse los ciudadanos comunes.

"Los aficionados habituales no vienen debido a las restricciones por el ébola. Deben cumplir una cuarentena de 21 días (en un tercer país) y luego pasar por aeropuertos específicos, donde posiblemente se les realicen pruebas, dependiendo de las circunstancias de cada uno", dice a la AFP Marcus Epwo, un líder de la comunidad congolesa residente en Houston que trabaja en el área de salud.

- Diáspora al rescate -

Desde que supieron que Houston sería la casa de Los Leopardos durante el Mundial 2026, la diáspora se organizó.

En Houston, la comunidad congolesa cuenta con unos 10.000 integrantes, entre inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos. En Dallas hay 15.000.

Este jueves, provistos de sus banderas azul celeste, vuvuzelas y al ritmo de ndombolo, sus compatriotas fueron a recibirlos al hotel de Houston donde se alojarán mientras duren en competencia.

"Pensamos en la gente de casa. Nos entristece que muchos no puedan viajar, pero eso nos da aún más responsabilidad para animar, vitorear, dar ánimos, hacer todo eso, porque animamos no solo por nosotros mismos, sino por todos en Kinshasa, por todo el país que han podido estar aquí", dice Tshiunza Kalubi, de 41 años, un fan congolés.

"Mientras la gente está de luto y rezando cada día, hoy podemos celebrar nuestra participación en el Mundial después de 52 años", considera por su parte Furah Kashemwa, de 50 años.

República Democrática del Congo disputó el Mundial de Alemania Federal 1974, cuando el país se denominaba Zaire.

En este Mundial con sede en tres países, RD Congo debuta el 17 de junio en el Grupo K ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, en el Houston Stadium. Luego enfrenta a Colombia en el estadio de Guadalajara en México y a Uzbekistán en Atlanta.

Gabrielle, una niña de 11 años que fue con su familia a saludar a Los Leopardos, dice que va a ver todos los juegos y que va a gritar muy fuerte para que todos la escuchen.

Algunos congoleses que viven en el extranjero han hecho un esfuerzo para venir. Antoinette Kayenmbe viajó con sus hijas.

"Nuestros Leopardos, nuestros héroes están aquí. Vine de París; aterricé ayer por la tarde solo para ver el partido de los Leopardos. Cruzo los dedos y creo que todo saldrá bien", sostuvo.

El DT de la selección africana, el francés Sébastien Desabre, tiene clara la responsabilidad: "Hace mucho que la gente no ha visto a este país en el Mundial. Es ya un honor habernos clasificado. Ahora nos toca dar una buena imagen en el torneo".