Dice que es viajero en el tiempo y tiene pruebas de cómo termina y empieza la Tercera Guerra Mundial

Un usuario de TikTok, que se identifica a sí mismo como viajero en el tiempo, captó la atención de miles de personas. Se dedica a compartir contenido sobre el futuro y supuesta información secreta de cómo sería el fin de la Tierra sin dar ningún sustento. Sin embargo, como suele ocurrir en las redes sociales, hay gente que sí cree en sus teorías. En tanto que otros consideran que se trata de una farsa. Es por eso que en su más reciente publicación quiso demostrar que todo lo que dice es “real”, con supuestas pruebas de cómo empieza y termina la Tercera Guerra Mundial.

A través de su cuenta @timevoyaging, este supuesto “viajero” revela todo “lo que sabe”. En videos anteriores incluso mencionó datos sobre el descubrimiento de huevos de dragones y hasta una “purga” mundial. Estos son dos de los temas que han sido objeto de grandes críticas por parte de la comunidad virtual, ya que la opinión popular cataloga como falsos sus dichos.

En esta ocasión, el creador de contenido afirmó que tenía fotografías para todos los incrédulos. Es así que comenzó su último clip: “Como prometí que haría, aquí hay fotos de cómo comenzó y cómo terminó”. Después mostró algunas imágenes de una gran explosión. Las grandes colinas de humo y las nubes grises sobresalieron en ellas.

La teoría de un supuesto viajero del tiempo sobre la Tercera Guerra Mundial

Al parecer, según dijo, son ilustraciones de la Tercera Guerra Mundial, catástrofe que provocaría el fin del mundo y obligaría a todos los humanos a mudarse a un nuevo planeta. A pesar de que no reveló la supuesta ubicación de las fotos de la explosión, añadió que sería un evento catastrófico creado desde los laboratorios de los países más poderosos.

Las postales finales que se ven en el clip enseñan un planeta en ruinas. De acuerdo con el supuesto viajero del tiempo, ya no habría manera de restaurar la Tierra y por ello comenzaría la migración hacia “Delta”.

El pedido de los usuarios

La comunidad virtual no se hizo esperar, dado que cada vez son más las personas que siguen a este creador que afirma tener la capacidad de saltar del futuro al pasado. La mayoría lo instó a decir la verdad y a dejar de “mentir”. Aunque también se hicieron presentes unos cuantos que le dieron la razón.

Así es como serían controladas las explosiones desde los laboratorios, según el tiktoker @timevoyaging/TikTok

Los usuarios que no aceptaron sus argumentos expusieron sus motivos: “Vi cuatro de estas imágenes en Google y tengo dos guardadas en mis fotos”; “Si eres viajero del tiempo, ¿cómo es que sobreviviste a la guerra nuclear?”; “Si miras el satélite (en las imágenes) que tiene tres paneles en un lado y dos paneles en el otro, te puedes dar cuenta que claramente una imagen prefabricada”.

A otras personas no les importó si era verdad o no, solo le hicieron preguntas de algunos sucesos del futuro: “Si esto es cierto o no, estoy entretenido”; “Solo dinos el precio de Bitcoin en 2025, por favor”; “Si eres un viajero en el tiempo, ¿quién va a ganar la Copa del Mundo 2022?”, le pidieron sobre el evento que mantiene al pendiente a una treintena de naciones en el mundo.

LA NACION