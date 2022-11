Escanearon su valija en el aeropuerto y encontraron algo impensado adentro: un gato vivo

escuchar

Viajar en avión siempre implica algunas restricciones para los pasajeros, desde sus actitudes en la aeronave hasta lo que llevan en el equipaje. Recientemente, se dio un caso relacionado a esto cuando un viajero incumplió las reglas, pero sin saberlo. Alix pretendía tomar un vuelo del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York con destino a Florida. Sin embargo, el hombre nunca imaginó que había algo en su maleta que lo podía meter en problemas.

Todo comenzó cuando Alix salió de la casa de sus familiares después de haberlos visitado por algunos días. Pretendía regresar a su hogar con la valija llena de ropa y otros artículos que había cargado para su estadía. Cuando estaba en los controles de seguridad de rayos x, ocurrió lo impensado. Los oficiales descubrieron que su equipaje tenía adentro algo fuera de lo común: un gato vivo.

Esta persona pretendía subir al avión con el felino dentro de su maleta y, aunque podría parecer que fue un “truco” para no tener que informarlo a las autoridades del aeropuerto, él mismo alegó que desconocía cómo el animal había llegado hasta ahí. El hombre puntualizó que no era su intención llevárselo. Por lo que Smells, como se llamaba el gato, que además era la mascota de la familia con la que se había alojado, simplemente había decidido tomar un viaje de último momento y llegó hasta el equipaje. El futuro pasajero reaccionó con desconcierto y temor, pero trató de que su versión fuera creíble para las autoridades.

La publicación de la TSA sobre el gato en una valija que se viralizó @TSA/Twitter

La respuesta de la TSA por el gato dentro de la valija

Por su parte, Lisa Farbstein, portavoz de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), dijo que el oficial de seguridad se mostró muy desconcertado por lo que habían encontrado. Desde que se acercó para revisar al pasajero, observó cómo algunos pelos anaranjados sobresalían de la bolsa. Aunque fue hasta después de mirar por los rayos x que pudo descifrar cuál era el contenido de la maleta.

La TSA informó del hecho a través de sus redes sociales: “Dejamos que el gato salga de la bolsa en un hallazgo histórico. Hizo que nuestros oficiales de inspección de equipaje dijeran ‘¡Vamos, miau!’. Si tienes preguntas sobre viajes, comunícate con nuestros amigos. Están disponibles todos los días, de 8 am a 6 pm (hora del Este)”, publicó la agencia en su cuenta de Twitter.

La maleta de un viajero tenía algo inédito adentro y la explicación que brindó dejó a todos atónitos @TSA

Asimismo, Farbstein confirmó que el pasajero no sabía que el gato estaba dentro de su valija. Por ello, contactaron a los verdaderos dueños para saber cuál sería el trámite a seguir para que Smells regresara a casa sin poder concretar su viaje en avión.

El gato anaranjado que estaba dentro de la valija @TSA/Twitter

En declaraciones consignadas por The New York Post, el dueño del gato aseguró que le preguntaron si quería presentar cargos por este pequeño “robo”. No obstante, él se negó a tomar medidas tan drásticas, ya que solo se trataba de una confusión. “A nuestros gatos les gusta mucho revisar bolsas y cajas y aparentemente uno de ellos se subió a su maleta. Fue solo un accidente”, mencionó.

Los propietarios de Smells solo fueron a recogerlo: “Me preocupaba que se asustara, pero ni siquiera estaba maullando en el camino de regreso”, cerró.

