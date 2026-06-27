Didier Deschamps ya está de regreso al campo base de Francia en el Mundial

El DT de la selección francesa, Didier Deschamps, que tuvo que volar a Francia tras el fallecimiento de su madre, regresó este sábado al campo base de los Bleus en Boston, informó la dirección del equipo galo.

Deschamps abandonó la concentración de Francia el martes en Estados Unidos para poder asistir al funeral por su madre el viernes.

El técnico dirigirá, en principio, la sesión de entrenamiento del sábado en el campus de la universidad de Bentley, en Waltham (Massachusetts), un día después de la goleada de los franceses ante Noruega (4-1) que les aseguró el primer puesto del grupo I.

En dieciseisavos, los Bleus se medirán con Suecia el martes en East Rutherford (New Jersey).

En ausencia del seleccionador, fue su adjunto Guy Stéphan quien dirigió al combinado galo ante los noruegos.