Sueño americano: el proyecto de ley que facilitará la compra de casa propia para millones de familias en EE.UU.

El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete legislativo que busca responder a la crisis de asequibilidad habitacional mediante más oferta de viviendas, incentivos a gobiernos locales y límites a grandes inversores en el mercado de casas unifamiliares. La iniciativa, denominada 21st Century ROAD to Housing Act, quedó pendiente de la firma presidencial, aunque Donald Trump canceló el acto de firma previsto para el miércoles 24 de junio.

El proyecto de ley que busca recuperar el sueño americano de la casa propia

La iniciativa bipartidista recibió un amplio respaldo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

El mercado actual exige ingresos anuales superiores a los 117 mil dólares para adquirir una vivienda promedio Pexels

El objetivo central es combatir la crisis de asequibilidad habitacional mediante un aumento de la oferta de viviendas y la eliminación de algunos obstáculos regulatorios que, según los legisladores, limitaron la construcción durante años.

La legislación reconoce que el encarecimiento del costo de vida afecta a millones de estadounidenses y los aleja cada vez más de la posibilidad de acceder a una vivienda, uno de los pilares históricos del denominado sueño americano.

Casa propia y familias: por qué se volvió tan difícil comprar una vivienda

Según NPR, una familia necesita ingresos anuales cercanos a los 117 mil dólares para poder comprar una vivienda promedio disponible actualmente en el mercado estadounidense. Esa cifra supera en casi US$30.000 el ingreso medio de los hogares del país norteamericano.

A este escenario se suman varios factores que complicaron el panorama durante los últimos años:

La construcción de viviendas quedó rezagada desde la crisis financiera de 2008.

Las tasas hipotecarias aumentaron y actualmente rondan el 6,5%.

La inflación redujo el poder adquisitivo de las familias.

La demanda supera ampliamente a la oferta disponible.

El proyecto de ley limitará la compra masiva de viviendas por parte de grandes inversores

La nueva norma impediría que las empresas que ya poseen 350 o más viviendas unifamiliares puedan adquirir nuevas propiedades. La medida busca evitar que las grandes compañías compitan directamente con las familias que intentan comprar su primera vivienda.

De acuerdo con la información de CNN, esta disposición fue incorporada después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva en enero destinada a impedir que Wall Street desplazara a los compradores tradicionales.

Algunos especialistas consultados por CNN sostienen que estos grandes inversores representan apenas el 3% del mercado nacional de alquileres de viviendas unifamiliares y advierten que una reducción de sus inversiones podría limitar la disponibilidad de propiedades en determinadas zonas.

La ley limita la capacidad de compra de empresas que ya poseen 350 o más viviendas unifamiliares Freepik

Proyecto de ley y casa propia: el impulso a las viviendas prefabricadas

Otro de los aspectos más relevantes es el fuerte respaldo a las viviendas manufacturadas, una modalidad que ganó popularidad por sus menores costos y tiempos de construcción más rápidos.

Estas viviendas son fabricadas en plantas industriales y luego trasladadas hasta su ubicación definitiva. Hasta ahora, la ley federal exigía que todas fueran construidas sobre un chasis permanente con ruedas, una característica heredada de las antiguas casas móviles.

Según datos citados por CNN, la mayoría de estas viviendas nunca se trasladan una vez instaladas, por lo que mantener esa exigencia elevaba innecesariamente los costos y limitaba las posibilidades de desarrollo debido a ciertas restricciones urbanísticas.

La nueva legislación eliminaría esa obligación y facilitará el acceso a créditos para las viviendas modulares, otro sistema de construcción fuera del lugar de emplazamiento tradicional.

Familias y sueño americano: incentivos para construir más viviendas

Uno de los mayores desafíos del gobierno federal es que las decisiones sobre el uso del suelo y las normas urbanísticas dependen principalmente de las autoridades estatales y locales. Por ese motivo, el proyecto incorpora incentivos económicos destinados a las comunidades que flexibilicen sus regulaciones y permitan acelerar el desarrollo habitacional.

CNN señaló que, por primera vez, se implementarán mecanismos federales que premiarán a las ciudades que construyan más viviendas. Los gobiernos locales podrán acceder a fondos adicionales para financiar infraestructura vinculada al crecimiento poblacional.

Entre las obras que podrían recibir apoyo económico figuran:

Escuelas primarias.

Plantas de tratamiento de aguas residuales.

Nuevas infraestructuras comunitarias.

Proyectos destinados a ampliar la oferta habitacional.

La ley también financiaría la elaboración de diseños de viviendas previamente aprobados, conocidos como “pattern books”, para agilizar los permisos de construcción y reducir los tiempos burocráticos.

El plan de Mamdani para construir nuevas viviendas asequibles en Nueva York

Casa propia: la reconversión de oficinas y la reparación de viviendas antiguas

La caída en la construcción durante los últimos veinte años provocó que gran parte de las viviendas existentes requieran reparaciones importantes, algo que se volvió más costoso debido a la inflación y al incremento en los precios de los materiales y la mano de obra.

La legislación contempla la creación de un programa piloto que ofrecerá subvenciones y préstamos condonables para realizar mejoras estructurales y eliminar riesgos para la salud dentro de las propiedades.

Además, facilitará la transformación de edificios de oficinas vacíos en complejos de departamentos, una medida que busca aprovechar los cambios que dejó la expansión del trabajo remoto e híbrido.