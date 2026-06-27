Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este sábado 27 de junio

Este sábado 27 de junio, el Mundial 2026 tiene un total de seis partidos programados para la tercera fecha de la fase de grupos. Entre ellos, Argentina busca su tercer triunfo al hilo contra Jordania, mientras Colombia y Portugal se disputan la cima del Grupo K.

Qué partidos se juegan hoy por el Mundial 2026

Los seis partidos que se juegan este sábado por la Copa del Mundo se llevan a cabo en sedes de Estados Unidos. En esta ocasión, por ser duelos definitorios, los cruces que correspondan a un mismo grupo se disputan de forma simultánea.

Lionel Messi y Leandro Paredes festejan el segundo gol de Messi frente a Austria AFA - LA NACION

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el cronograma completo es:

Panamá vs. Inglaterra: a las 17 hs (hora local de Nueva Jersey) en el New York/New Jersey Stadium, por el Grupo L.

a las 17 hs (hora local de Nueva Jersey) en el New York/New Jersey Stadium, por el Grupo L. Croacia vs. Ghana: a las 17 hs (hora local de Filadelfia) en el Philadelphia Stadium, por el Grupo L.

a las 17 hs (hora local de Filadelfia) en el Philadelphia Stadium, por el Grupo L. Colombia vs. Portugal: a las 19.30 hs (hora local de Miami) en el Miami Stadium, por el Grupo K.

a las 19.30 hs (hora local de Miami) en el Miami Stadium, por el Grupo K. República Democrática del Congo vs. Uzbekistán: a las 19.30 hs (hora local de Atlanta) en el Atlanta Stadium, por el Grupo K.

a las 19.30 hs (hora local de Atlanta) en el Atlanta Stadium, por el Grupo K. Argelia vs. Austria a las 21 hs (hora local de Kansas) en el Kansas City Stadium, por el Grupo J.

a las 21 hs (hora local de Kansas) en el Kansas City Stadium, por el Grupo J. Jordania vs. Argentina: a las 21 hs (hora local de Dallas) en el Dallas Stadium, por el Grupo J.

La mayoría de los cruces se podrán ver en vivo por las transmisiones de Telemundo en español y FOX en inglés.

Seguridad y control: el papel del ICE en los partidos del Mundial

El zar fronterizo Tom Homan aclaró en qué consistirá el rol operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la Copa del Mundo. Según dijo, la agencia prioriza la “seguridad nacional” para proteger tanto a los atletas como a los millones de aficionados presentes.

En una entrevista con CBS News, Homan descartó la realización de redadas migratorias masivas o la persecución administrativa dentro de los estadios. No obstante, los agentes intervendrán si detectan inmigrantes irregulares que representen una amenaza real tras tareas de seguridad.

Por su parte, también con CBS News, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), comparó este despliegue con la logística utilizada en el Super Bowl. En su caso, el funcionario enfatizó que la presencia del personal busca combatir delitos específicos ligados a eventos masivos de gran escala.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Las tareas principales incluyen la vigilancia contra la venta de productos falsificados y la comercialización ilegal de entradas. Además, los equipos trabajarán en la detección de traficantes de drogas y la búsqueda de criminales con delitos graves.

Finalmente, la agencia colaborará en la identificación de personas incluidas en las listas de vigilancia antiterrorista internacional. Las autoridades buscan desmentir la percepción errónea sobre el trabajo cotidiano del personal federal durante este evento deportivo.

Mundial 2026: el camino de la Argentina en fase de grupos

Los dirigidos por Lionel Scaloni ya se aseguraron el primer puesto del Grupo J en la Copa del Mundo. Con cinco goles de Lionel Messi, vencieron 3-0 a Argelia en el debut y 2-0 a Austria en la segunda fecha.

En ese sentido, la Albiceleste sabe que jugará los dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo H. Dicho encuentro está programado para el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a las 18 hs ET (hora local).