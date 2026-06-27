“Semiquincentennial America 250”: así luce la moneda de 25 centavos que EE.UU. lanzará al azar antes del 4 de julio

Como parte de las actividades previstas para los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, la Casa de la Moneda pondrá en circulación una serie conmemorativa denominada “Semiquincentennial America 250”. Entre las piezas previstas figura un ejemplar de 25 centavos dedicado a la Declaración de Independencia.

Quarter 2026 de EE.UU.: cuántas piezas tendrán marca especial

La particularidad del lanzamiento radica en la existencia de una tirada reducida de 250 mil unidades que será distribuida junto con las monedas regulares. Los ejemplares especiales comenzarán a llegar al sistema financiero antes de la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio.

Así es la moneda conmemorativa por el Día de la Independencia de EE.UU.

“Esto es más que una moneda; es un momento decisivo en la historia de nuestra nación”, dijo en un comunicado el director de la Casa de la Moneda, Paul Hollis. “Esperamos que los estadounidenses disfruten la búsqueda de estas emblemáticas piezas de 25 centavos, ya que están destinadas a ser compartidas, guardadas y recordadas como parte de este aniversario histórico”, señaló.

Debido a que serán incorporadas al circuito monetario junto a ejemplares convencionales, quienes deseen encontrarlas deberán revisar piezas obtenidas en transacciones diarias o mediante retiros bancarios. Según el programa anunciado, estas monedas no serán comercializadas de forma individual para su circulación inicial.

La Casa de la Moneda informó que las piezas serán enviadas a bancos e instituciones financieras de distintos estados antes de la fecha central de las celebraciones por la independencia. La estrategia consiste en introducirlas dentro de los lotes regulares de quarters.

Los coleccionistas deben estar atentos a una edición limitada de 250 mil ejemplares que incluyen una marca privada especial de "July 4th" US Mint

Cómo reconocer el quarter 2026 con marca July 4th

El elemento principal para distinguir esta edición es una marca privada con la inscripción “July 4th”. Esa referencia fue incorporada para conmemorar el aniversario número 250 de la fundación del país norteamericano.

El diseño elegido presentará las siguientes características:

Año: 2026 (el anverso mostrará 1776 - 2026).

Variedad: Declaración de la Independencia.

Ceca: las piezas acuñadas por la Casa de la Moneda de Filadelfia mostrarán la marca “P” y las fabricadas en Denver llevarán la “D”.

Composición: 25% níquel y 75% cobre.

Peso: 5,6 gramos.

Diámetro: 24,26 milímetros.

Borde: juncoso.

Anverso: aparece Thomas Jefferson, redactor principal de la Declaración de Independencia y tercer presidente de EE.UU. También figuran las leyendas “E PLURIBUS UNUM” en la periferia superior, “IN GOD WE TRUST” y la fecha conmemorativa “1776 - 2026” en la periferia inferior. La marca de ceca se sitúa al lado derecho de Jefferson.

Reverso: muestra la campana de la libertad con la fisura que caracteriza a ese símbolo histórico. El diseño incorpora además las inscripciones “THE DECLARATION OF INDEPENDENCE”, “QUARTER DOLLAR”, “LIBERTY” y “UNITED STATES OF AMERICA”.

Estas piezas únicas se mezclarán aleatoriamente en la circulación general a través de bancos y entidades financieras US Mint

Valor del quarter 2026: precio facial, rollos y bolsas oficiales

Desde el punto de vista legal, cada ejemplar mantiene un valor facial de 25 centavos de dólar. Esto significa que una moneda obtenida en circulación conserva la misma denominación que cualquier quarter común.

Sin embargo, la Casa de la Moneda también ofrece presentaciones para coleccionistas en bolsas y rollos oficiales. Esos productos tienen precios superiores al valor nominal debido a su formato de comercialización.

Según se detalla en el sitio web oficial, los paquetes con monedas de la Declaración de Independencia se venden en rangos que van desde US$56 hasta US$63. Esto dependerá de la cantidad de piezas y la presentación elegida.

Los conjuntos destinados a coleccionistas salieron a la venta el 16 de junio y actualmente aparecen como no disponibles. Hasta el momento no se informó cuándo se habilitará un nuevo remanente para la compra de estos ejemplares.