El barrio de Miami con más del 35% de población latina que fue elegido como el más “cool” de Florida

Un destino poco conocido de Miami fue destacado en un curioso ranking mundial como el barrio más “cool” de Florida y uno de los más atractivos de todo Estados Unidos. Se trata de Little River, un vecindario ubicado entre Little Haití y El Portal, casi al borde de la Bahía Biscayne y a la misma altura de North Miami Beach.

Una de las curiosidades de este lugar es que cuenta con un alto porcentaje de población migrante.

El vecindario se encuentra entre Little Haití y El Portal littlerivermiami

El vecindario más cool de Florida

Según un informe del portal especializado Time Out, Little River se ubica en el 12.º puesto de los barrios más cool de todo el mundo. “Este emergente centro para negocios locales independientes, galerías de arte y restaurantes (incluidos varios reconocidos por Michelin) se encuentra al norte de Wynwood, el Design District y Little Haití, y al sur de Miami Shores”, detalla la reseña del sitio. Y resalta: “Al igual que Wynwood hace más de una década, el vecindario aún tiene un ambiente industrial, con un mosaico de almacenes, residencias más pequeñas e incluso una planta lechera en funcionamiento desde 1929″.

De acuerdo con la clasificación, este destino sobresalió en los últimos años debido a que ofrece alquileres más bajos y está próximo a otros barrios turísticos de la zona.

”Numerosos pop-ups y cafés aclamados, organizaciones artísticas y espacios culturales se han instalado entre viejos talleres de reparación de automóviles y botánicas haitianas, preparando el terreno para un puñado de nuevos desarrollos de uso mixto que están en marcha en el vecindario”, destacó la información que acompaña su ubicación en la tabla.

Little River fue elegido como el barrio más cool de Miami littlerivermiami

En cuanto a las actividades que se pueden disfrutar en este barrio, el medio mencionado resaltó la oferta gastronómica del lugar. En este sentido, recomendó visitar el restaurante de comida japonesa Ogawa, que cuenta con una estrella Michelin. Por otra parte, aconsejó aprovechar el lado artístico del lugar: “Nina Johnson, Dot Fiftyone y Primary en Little River están entre las mejores galerías de arte de Miami”, señaló.

La influencia extranjera del barrio

De acuerdo con los datos aportados por el sitio Niche, Little River cuenta con más de 14.000 habitantes en total. Una de las grandes particularidades de ese barrio es la composición de su población, pues casi todos sus residentes son extranjeros, oriundos de diferentes países del mundo.

El portal indica que el 62% de quienes viven allí son afroamericanos, mientras que el 35% son latinos. Apenas el 2% de la población es de “raza blanca”. Esto da un indicio de la gran diversidad cultural que caracteriza al barrio.

Además, ese total de habitantes se divide aproximadamente en partes iguales entre mujeres y hombres. Según el análisis de dicho portal web, casi el 70% de la población solo terminó el colegio o ni siquiera llegó a eso. En tal sentido, el informe detalla que el 36% no llegó a finalizar sus estudios secundarios, mientras que el 33% solo pudo alcanzar ese nivel educativo.

Casi toda la población es migrante littlerivermiami

Otro dato a destacar es que, el ingreso medio por hogar es de apenas 31.700 dólares por año. Se trata de una cifra muy baja si la comparamos con el promedio nacional, que supera los US$70.000 anuales.

LA NACION