Diez esquiadores están desaparecidos tras avalancha en California

Rescatistas trabajan para encontrar a diez esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California (Estados Unidos), golpeado por una fuerte tormenta, informaron este martes las autoridades locales.

El alud se produjo a las 11H30 local (19H30 GMT) en el pico Castle, uno de los más populares del Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a 16 personas: 12 esquiadores y cuatro guías, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Nevada, que limita con la región.

"Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate, con los diez restantes desaparecidos a la hora de este despacho", detalló la oficina.

"Los esfuerzos de rescate avanzan ahora con 46 socorristas", indicó. "Las condiciones climáticas permanecen altamente peligrosas", agregó.