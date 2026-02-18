LA NACION

Diez esquiadores están desaparecidos tras avalancha en California

Rescatistas trabajan para encontrar a diez esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California (Estados Unidos), golpeado por una fuerte tormenta, informaron este...

Diez esquiadores están desaparecidos tras avalancha en California

Rescatistas trabajan para encontrar a diez esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California (Estados Unidos), golpeado por una fuerte tormenta, informaron este martes las autoridades locales.

El alud se produjo a las 11H30 local (19H30 GMT) en el pico Castle, uno de los más populares del Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a 16 personas: 12 esquiadores y cuatro guías, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Nevada, que limita con la región.

"Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate, con los diez restantes desaparecidos a la hora de este despacho", detalló la oficina.

"Los esfuerzos de rescate avanzan ahora con 46 socorristas", indicó. "Las condiciones climáticas permanecen altamente peligrosas", agregó.

