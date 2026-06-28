Dimite el seleccionador de Escocia tras la eliminación en el Mundial

Steve Clarke renunció este sábado como seleccionador de Escocia tres días después de quedar fuera del Mundial 2026 en la fase de grupos.

"Steve Clarke ha dejado su cargo. Nuestro seleccionador nacional más exitoso ha puesto fin a sus siete años al mando tras nuestra participación en la Copa Mundial", reportó la federación escocesa en un comunicado.

De la mano de Clarke, Escocia logró el boleto a su primer Mundial desde 1990 pero no logró romper su barrera histórica de la primera fase.

La escuadra europea llegó a la última jornada con opciones de meterse por primera vez en la ronda de eliminatoria, después de un triunfo ante Haití (1-0) y una derrota frente a Marruecos (1-0).

Pero el miércoles Escocia volvió a caer ante Brasil (3-0) quedándose en el tercer puesto del Grupo C con tres puntos, que resultaron insuficientes para clasificar.

"La parte más emotiva de esta despedida es por mis jugadores, sin los cuales no tendríamos ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora", dijo Clarke en una carta abierta a los aficionados.

"Ellos merecen todos los elogios y la admiración que reciben. Gracias por haber contado conmigo y mucha suerte a mi sucesor", expresó el timonel, de 62 años.