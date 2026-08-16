La CBP cambia su estrategia en aeropuertos y cruces fronterizos: qué controles priorizará hasta 2030

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció una nueva estrategia en aeropuertos y cruces fronterizos como parte de un plan integral para el período 2026-2030. Según el documento, la táctica se centra en cuatro puntos clave, con un enfoque en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de personas y las actividades comerciales ilegales y fraudulentas.

CBP 2026-2030: cómo será la nueva estrategia en aeropuertos y cruces fronterizos

La Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés) de la CBP, anunció la “Estrategia OFO 2026-2030”, una hoja de ruta que apunta a salvaguardar los viajes, el comercio y la agricultura de EE.UU., según un comunicado oficial. El plan se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: la protección fronteriza, la modernización del comercio, la integración de sistemas y el desarrollo profesional de su personal.

La CBP sostuvo que la nueva estrategia, que se desarrollará de 2026 a 2030, apunta a salvaguardar los viajes, el comercio y la agricultura de EE.UU. CBP

“Para respaldar nuestra prioridad clave de fortalecer la seguridad y hacer cumplir las leyes, esta estrategia guiará la expansión de nuestra innovación tecnológica, que beneficia no solo a la CBP, sino también a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, al público viajero y a nuestros socios de la industria del comercio y los viajes”, declaró Diane J. Sabatino, comisionada adjunta ejecutiva de la OFO.

En esa línea, sostuvo que el mayor financiamiento otorga “la oportunidad de garantizar que el personal cuente con las herramientas y los recursos necesarios para hacer cumplir la ley estadounidense”.

Seguridad, comercio e IA: las prioridades de la CBP en los puertos de entrada hasta 2030

De acuerdo con el texto difundido por la CBP en su página web, la estrategia se centra en cuatro objetivos:

Seguridad nacional: aprovechar la inteligencia basada en la selección de objetivos, el análisis de datos, la planificación y las alianzas para fortalecer la seguridad y la capacidad de aplicación de la ley de la OFO.

aprovechar la inteligencia basada en la selección de objetivos, el análisis de datos, la planificación y las alianzas para fortalecer la seguridad y la capacidad de aplicación de la ley de la OFO. Seguridad económica: modernizar los procesos y las herramientas que evolucionan con la industria para garantizar y fortalecer el comercio y los viajes lícitos.

modernizar los procesos y las herramientas que evolucionan con la industria para garantizar y fortalecer el comercio y los viajes lícitos. Integración: promover un entorno operativo unificado que impulse la mejora continua de los procesos y optimice los sistemas para reforzar la seguridad.

promover un entorno operativo unificado que impulse la mejora continua de los procesos y optimice los sistemas para reforzar la seguridad. Desarrollo del talento: desarrollar, capacitar y empoderar a los empleados para retener y atraer una fuerza laboral centrada en la misión.

Para lograr estos objetivos, la OFO planea integrar tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y el análisis avanzado, además de modernizar la infraestructura física en los puertos de entrada. Los esfuerzos, según la agencia federal, son una respuesta directa a amenazas crecientes, entre las que se mencionan las siguientes:

La influencia de las organizaciones criminales transnacionales.

transnacionales. La proliferación de drogas ilícitas como el fentanilo.

como el fentanilo. Los peligros del tráfico de personas.

Los riesgos económicos y de seguridad que plantean las actividades comerciales ilegales y fraudulentas.

La estrategia de la CBP se concentrará en controles para luchar contra las organizaciones criminales, prevenir el tráfico de drogas ilícitas, mitigar los peligros del tráfico de personas y abordar los riesgos que suponen las actividades comerciales ilegales y fraudulentas Imagen ilustrativa generada con IA

Fentanilo, tráfico de personas y comercio ilegal: las amenazas que enfrenta la CBP

La agencia encargada de garantizar la protección fronteriza de Estados Unidos describe en el comunicado que la misión de la OFO es intrínsecamente compleja, dado que requiere la aplicación de cientos de leyes aduaneras, de inmigración, agrícolas y comerciales en nombre de numerosas agencias federales.

“Nuestras operaciones críticas se enfrentan a amenazas persistentes, dinámicas y crecientes”, resaltó la CBP. Las estadísticas oficiales citadas en el anuncio señalan que en el año fiscal 2025, la OFO procesó a aproximadamente 380 millones de viajeros y 3,6 billones de dólares en carga de importación.

Especialistas de la CBP se encargan de analizar y detectar mercancías ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos.

Durante el mismo período, los funcionarios incautaron más de 504 mil libras (228.610 kilogramos) de drogas ilícitas, entre las que se incluye fentanilo y metanfetamina. Además, realizaron 2700 incautaciones de armas y municiones, e interceptaron 1,7 millones de productos vegetales y animales prohibidos, con lo que impidieron la entrada de más de 100 mil plagas dañinas.

Para simplificar los procedimientos y facilitar el trabajo de los agentes, la nueva estrategia guiará las operaciones comerciales y de viajes de la OFO, según indicaron las autoridades.