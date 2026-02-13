Diócesis de Brooklyn iniciará mediación para compensar a más de 1000 víctimas de abuso en EEUU

La diócesis de Brooklyn, en Nueva York, informó el jueves que entrará en un proceso de mediación para resolver más de 1.000 denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica estadounidense.

La diócesis, que también incluye al distrito de Queens, enfrenta alrededor de 1.100 demandas, algunas impulsadas por una ley de Nueva York de 2019 que suspendió el plazo de prescripción para denuncias de violación y agresión sexual, lo que provocó un incremento de las acusaciones.

En una carta publicada en el sitio web de la diócesis, el obispo Robert Brennan afirmó que desde 2017 ya se han pagado "más de 100 millones de dólares" a más de 500 víctimas.

Brennan anunció la intención de encontrar un "acuerdo global" para otras 1.100 víctimas más.

"Nos esforzaremos por resolver con rapidez todas las reclamaciones que lo requieran, a fin de evitar (...) el tiempo, los costos y la carga emocional que implicarían juicios individuales", agregó.

El juez retirado Daniel Buckley será mediador del proceso.

Buckley ya había sido encargado de negociar un acuerdo en Los Ángeles para resolver los casos de más de 1.000 personas en 2024 por 880 millones de dólares, según medios estadounidenses.

En 2025, la arquidiócesis de Nueva York, que abarca Manhattan, anunció la creación de un fondo de 300 millones de dólares para compensar a víctimas de abusos sexuales que presentaron denuncias contra la Iglesia.

"Para facilitar esta resolución global, la Diócesis está recortando costos y reservando fondos significativos para compensar a las víctimas‑sobrevivientes", añadió Brennan.

Los esfuerzos de la Iglesia por compensar a las víctimas de abuso han sido durante mucho tiempo irregulares, con programas y pagos que varían ampliamente en todo el mundo.

En Estados Unidos, donde la crisis salió a la luz por primera vez en 2002, las demandas y los planes de compensación han costado miles de millones a la Iglesia, obligando a algunas diócesis a buscar protección por bancarrota.

Seis de las ocho diócesis católicas del estado de Nueva York se han declarado en bancarrota en los últimos años, informó The New York Times.