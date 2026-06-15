Diomande martilla la caída del invicto de Ecuador en el Mundial

Ecuador sucumbió 1-0 ante la ofensiva de Costa de Marfil en su debut este domingo en el Mundial de 2026, donde la perla marfileña Yan Diomande fue vital para enterrar la invencibilidad de 19 partidos de la Tricolor

Amad Diallo, otra de las caras prometedoras de los Elefantes, propinó en Filadelfia la primera derrota a la selección ecuatoriana desde septiembre de 2024 con un tanto en el minuto 90, tras un pase por izquierda de Wilfried Singo.

El delantero del Manchester United dio los tres puntos a su país en su regreso a una Copa del Mundo, en la que no decía presente desde 2014, y en un duelo clave en la lucha por uno de los dos boletos del Grupo E para dieciseisavos de final.

Alemania reconfirmó su favoritismo para liderar el cuadrangular al vapulear más temprano en Houston al debutante Curazao (7-1), a priori la selección más débil de la serie.

En la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, colonizada por una marea amarilla de ecuatorianos, gran protagonista de una asistencia de 68.274 espectadores, Sebastián Beccacece tuvo un estreno doloroso en su primer partido como DT en un Mundial.

El causante de su desgracia fue Diomande, de 19 años, una auténtica pesadilla por la banda izquierda para un defensor de quilates como Piero Hincapié, subcampeón con el Arsenal de la pasada Liga de Campeones de Europa.

- El travesaño roba la atención -

El entrenador argentino, de 45 años, sorprendió al dejar en el banquillo andino a una de sus piezas más brillantes en defensa, Pervis Estupiñán, para jugar con Hincapié como marcador izquierdo y acompañar en la zaga a Willian Pacho con Joel Ordóñez.

Diomande puso a prueba varias veces a la defensa ecuatoriana, la menos vencida de la eliminatoria sudamericana (cinco goles recibidos en 18 juegos) ante un Hincapié incapaz de seguirle la velocidad.

A pesar de las constantes incursiones del atacante del Leipzig, de 19 años, la Tricolor fue la que prendió primero las alarmas en terreno africano con remates de John Yeboah (23') y Alan Minda (30') que se estrellaron en el travesaño de Yahia Fofana.

A Ecuador, que disputa su quinta Copa del Mundo, todas en este siglo, le resultó útil la presión alta para amenazar con doblar las rodillas de los Elefantes, que regresaron a la máxima cita del fútbol luego de una ausencia de 12 años.

La última vez que el himno nacional marfileño sonó en un Mundial fue en Brasil 2014, cuando fue entonada por la generación dorada de Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho y Wilfried Bony.

- Hincapié, desconocido -

Ayudado por los postes, Fofana resistió la arremetida de una ofensiva ecuatoriana conocida por su poco punch a pesar de contar con nombres de cartel en el fútbol sudamericano, como Enner Valencia y Gonzalo Plata.

Este último (68'), en el ojo de la polémica en Flamengo por casos de indisciplina, probó los guantes del uno con un zurdazo de fuera del área que sacudió el dominio que Costa de Marfil ejerció con puño de hierro en la segunda parte.

Los hombres de Emerse Faé, campeones de la Copa Africana de Naciones en 2024, pusieron el tercer bombazo al palo horizontal con un tiro de Elye Wahi (52') tras un pase de un endemoniado Diomande, de nuevo, desde la banda de Hincapié.

Pero el hundimiento de la invencibilidad ecuatoriana no llegó a través de la figura del partido sino de un desborde de Singo por izquierda, la zona del Gunner.

A punto de que sonara la campana el defensor del Galatasaray dio un pase de la muerte que el revulsivo Diallo se limitó a empujar para noquear a Hernán Galíndez.

El tanto del Red Devil, de 23 años, puso fin a 12 empates y siete victorias de Ecuador, que contó con el apoyo en las gradas del presidente Daniel Noboa.

Con un plantel de 26 jugadores en el que hay 15 debutantes mundialistas, la Tricolor buscará recomponer el camino el sábado ante Curazao en Kansas City. El mismo día, Costa de Marfil desafiará a Alemania en Toronto.