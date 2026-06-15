Diomande resalta la "paciencia" de Costa de Marfil para vencer a Ecuador

El delantero de Costa de Marfil Yan Diomande destacó este domingo la "paciencia" de su equipo para marcar el único gol con el que los africanos derrotaron a Ecuador, en el primer partido de ambos por el Grupo E disputado en Filadelfia

"Fue difícil. Sabemos que Ecuador es un gran equipo, y que el clima sería de muchísimo calor. Tuvimos paciencia, tal y como nos pidió el entrenador, esperando nuestra oportunidad y la aprovechamos", destacó Diomande, elegido mejor jugador del encuentro

Para el delantero, de apenas 19 años, "siempre es bueno empezar el torneo con una victoria para ganar confianza"

Sobre su rendimiento individual, el atacante del Leipzig alemán se mostró satisfecho

"Intento trabajar para el equipo y hacer todo por él. Hoy todo me salió bien y estoy contento. Quiero continuar así hasta el final"

Con el triunfo Diomande dejó claras las expectativas de los marfileños: "Queremos hacer historia. Vinimos con mentalidad ganadora. Como hemos empezado bien, estamos ganando confianza y vamos a intentar ganar los próximos partidos"

Los elefantes se enfrentarán en Toronto el sábado contra Alemania, la gran favorita del grupo y que este sábado goleó 7-1 a Curazao. Ambos colideran el grupo con 3 puntos

El mismo día Ecuador y Curazao se medirán en Kansas City buscando sumar sus primeros puntos