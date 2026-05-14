Dior rinde homenaje al Hollywood dorado con su desfile Cruise en Los Ángeles

Luces, cámara, ¡Dior! La casa francesa desplegó en Los Ángeles una oda a la época dorada del cine en su aguardado desfile Cruise 2027, el primero del tipo de su director creativo Jonathan Anderson

En el Museo de Arte de Los Ángeles (Lacma), Anderson, quien asumió las riendas creativas de Dior el año pasado, ofreció una pasarela inspirada en el glamur de Hollywood y con guiños a la naturaleza de California.

Sabrina Carpenter, Al Pacino, Jeff Goldblum, Anya Taylor-Joy, Macaulay Culkin y Miranda Kerr fueron algunas de las celebridades que se dieron cita en esta fiesta de la moda.

El desfile se realizó en el recién inaugurado edificio David Geffen del Lacma.

En medio de las curvas de concreto, coloridos carros antiguos destacaban y contribuían a una iluminación que trasladaba a los espectadores al corazón de una película detectivesca de antaño.

El desfile arrancó justo después de la majestuosa puesta del sol del estado en la costa oeste del país.

Las modelos aparecieron en medio del gris con tonos efervescentes como el amarillo, el púrpura y el naranja. El humo y la iluminación tenue contribuyeron al ambiente de rodaje, tal como si se tratase de siluetas emergiendo en un misterioso callejón.

La colección explora la relación histórica de la casa francesa con Hollywood, tomando como punto de partida el ultimátum que Marlene Dietrich le daría al director Alfred Hitchcock antes del rodaje de "Desesperación" a fines de los años 1940: "¡No Dior, No Dietrich!".

Tal como el guardarropa de la legendaria actriz, la pasarela de este miércoles derrochó glamur y presentó a una mujer empoderada.

Las flores protagonizaron buena parte del desfile, no solo en los accesorios y dando volumen a las piezas, sino también agregando textura a varios de los vestidos que parecen construidos como una cascada de pétalos brillantes de la característica amapola de California.

Las chaquetas también conquistaron un lugar clave en la pasarela en tonos negros, dorados o plateados. Destacó un abrigo gris rayado con sombras geométricas que simulan la entrada de luz a través de una persiana veneciana, prácticamente materializado de una película en blanco y negro.

La nueva versión de la cartera Saddle, inspirada por los carros antiguos estadounidenses, complementó el vestuario.

El tono nostálgico de la propuesta fue capturado por algunos de los presentes que elogiaron la yuxtaposición de piezas, dando lugar a siluetas fluidas, menos acinturadas y características del Hollywood de los años 1940.

Anderson, exdirector artístico de la firma española Loewe, se convirtió en junio de 2025 en el primer estilista desde Christian Dior en supervisar las tres líneas (femenina, masculina y alta costura) de la legendaria casa francesa.

Tras una primera colección masculina aclamada en junio y una primera línea femenina en octubre recibida con menos entusiasmo, Anderson presentó en enero en la capital francesa un segundo vestuario masculino más extravagante.

Luego, para su primera propuesta de alta costura, el creador norirlandés de 41 años mostró una línea con toques punk, también muy floral, fiel a su espíritu rebelde.

Así como Dior, nominado al Óscar en 1955 por el vestuario de "Indiscreción de una esposa", Anderson ha construido un vínculo con Hollywood, contribuyendo con producciones como "Desafiantes" (2024), protagonizada por Zendaya y dirigida por Luca Guadagnino.

Dior realiza los desfiles Cruise, o Resort, en diferentes locaciones cada año, y sirven como una vitrina para llevar los diseños de la lujosa casa a nuevos horizontes.

La colección de moda entre estaciones debutó el año pasado en Roma, tras visitar Escocia y México. Esa pasarela especial visitó Los Ángeles en 2017.