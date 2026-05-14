Renuncia el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos: “Es momento de disfrutar la vida”

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, presentó su renuncia este jueves con efecto inmediato, según informó Fox News. Su dimisión ocurre en medio de la intensificación de políticas migratorias de la administración Donald Trump.

¿Por qué renunció Michael Banks a la Patrulla Fronteriza?

Banks, veterano de guerra con 37 años de trayectoria, confirmó la noticia a través de Fox News, al señalar que la decisión se debe a que ya cumplió su deber y motivos personales:

“Es simplemente el momento... Siento que logré poner el barco de nuevo en curso”, señaló.

En su mensaje enfatizó el avance: “Pasamos de la frontera menos segura a la más segura que haya visto el país jamás”.

BREAKING: US Border Patrol Chief Mike Banks tells me he is resigning, effective immediately.



"It's just time," Banks tells me. "I feel like I got the ship back on course. From the least secure disastrous chaotic border to the most secure border this country has ever seen. Time… — Bill Melugin (@BillMelugin_) May 14, 2026

“Es hora de ceder el mando, disfrutar de la familia y de la vida”, cerró Banks sus declaraciones a Bill Melugin, periodista de Fox News.

¿Quién será el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza?

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no emitieron comentarios sobre el futuro de la agencia ni quién podría asumir el liderazgo.

Reuters señaló que el DHS y CBP no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

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