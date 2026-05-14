Actualizaciones sobre Cuba en mayo 2026: Marco Rubio dice que ”el régimen ha llevado a la isla a la ruina"

Este miércoles 13 de mayo de 2026, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó desde el avión presidencial Air Force One que el gobierno de Cuba condujo a la isla a la ruina mediante un control militar de los recursos nacionales. Durante su viaje oficial hacia China, el funcionario fundamentó la necesidad de intensificar las sanciones de Washington contra el conglomerado Gaesa, bajo el argumento de que la riqueza del país caribeño es desviada hacia las élites militares mientras la población civil enfrenta escasez de suministros básicos.

Marco Rubio acusa a Gaesa de controlar gran parte de la economía de Cuba

De acuerdo con reportes de la agencia EFE y declaraciones obtenidas en una entrevista exclusiva con Fox News, Marco Rubio aseguró que la riqueza en la isla “está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero”.

“A tan solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas”, puntualizó el funcionario. Además, remarcó que la administración de Donald Trump busca proteger la seguridad nacional frente a la influencia extranjera en el Caribe.

Según los datos del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), el holding militar Gaesa maneja aproximadamente el 40% de la economía cubana. Sobre esto, Rubio enfatizó la gravedad de la situación social: “Actualmente, en la isla, las personas literalmente comen basura de las calles".

En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que el objetivo de las recientes sanciones a Gaesa y a la minera Moa Nickel es cortar el acceso del gobierno a activos ilícitos.

Rubio dijo que la riqueza de Cuba es desviada hacia las élites militares Freepik

Las nuevas sanciones de Donald Trump contra Cuba y el rol de Gaesa

Cabe destacar que la presión financiera sobre La Habana se intensificó tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el pasado 1° de mayo, la cual penaliza a empresas y personas con vínculos comerciales en Cuba en sectores como energía, defensa y finanzas.

Según la información proporcionada por EFE, la Casa Blanca considera actualmente el desplazamiento del portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas como medida de disuasión.

Asimismo, sostuvieron que este bloqueo petrolero y financiero busca debilitar el sostén económico de los mandos militares.

Por último, Rubio adelantó que se producirán “designaciones adicionales en los próximos días y semanas” contra figuras y entidades del gobierno cubano.

De acuerdo con la agencia de noticias internacional, esta estrategia del Departamento de Estado se centra en señalar al sistema como una estructura que acumula cerca de US$16.000 millones en activos controlados por militares, mientras la economía nacional de la isla caribeña se mantiene en un estado de desabastecimiento.

Trump firmó una orden que penaliza a empresas y personas que mantengan vínculos comerciales con la isla en sectores de energía, defensa y finanzas. Archivo

Qué empresas y entidades de Cuba quedaron bajo vigilancia de EE.UU.

De acuerdo con Telemundo 52 Miami, el monitoreo de las operaciones financieras cubanas incluye actualmente a: