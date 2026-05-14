¿Redadas del ICE en California y Florida? Preocupación por la posible presencia de agentes cerca del Mundial 2026

El próximo 11 de junio inicia el Mundial 2026 y las diferentes ciudades anfitrionas ya ajustan los últimos detalles. En este marco, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en los alrededores de los estadios. Esto genera preocupación tanto en Florida como en California, debido a su elevado porcentaje de población migrante.

Qué rol tendrá el ICE y otras agencias federales durante el Mundial 2026 en EE.UU.

El secretario de seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, explicó en diálogo con CBS News que la función de la oficina en estos eventos de tanta magnitud se vincula con la aplicación de las leyes de aduanas. Según el funcionario, el personal cuenta con experiencia en la detección de productos falsificados, la venta de boletos ilícitos y el comercio de vestimenta pirata.

Mullin señaló que esta participación es una práctica común en citas de relevancia como el Super Bowl o el Kentucky Derby. Asimismo, no descartó que los agentes realicen detenciones durante el transcurso del Mundial 2026.

El secretario indicó que los oficiales estarán a la búsqueda de sujetos que se encuentren en listas de vigilancia por terrorismo o que cuenten con órdenes de captura por delitos como homicidio o tráfico de sustancias. “No estaremos allí para realizar arrestos en masa, pero siempre estamos buscando lo peor de lo peor y vamos a continuar haciendo eso”, aseguró.

Los Ángeles y San Francisco: qué se sabe sobre el ICE en las sedes de California

En el estado de California, la actividad se concentrará en las zonas de Los Angeles y la Bahía de San Francisco, donde se disputarán ocho y seis encuentros del Mundial 2026, respectivamente.

La agenda en la Bahía de San Francisco comenzará el 13 de junio con el juego entre Qatar y Suiza y concluirá con un encuentro de dieciseisavos de final el 1 de julio. Por otro lado, en la sede de Los Ángeles, la acción iniciará el 12 de junio (en lo que será el debut de EE.UU.) y llegará hasta el 10 de julio con un juego de cuartos.

Se confirmó que los agentes del ICE no podrán ingresar a los estadios en California FIFA

Kathryn Schloessman, presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de la FIFA en Los Ángeles, declaró inicialmente que “el ICE estará presente, tal y como lo hace en los eventos de este tipo”. Sin embargo, posteriormente la funcionaria se retractó y aseguró que los agentes del organismo no forman parte de los planes de seguridad para el SoFi Stadium, según confirmó ABC7.

De esta forma, los aficionados no tendrán que lidiar con encuentros con agentes del ICE durante los juegos de la Copa del Mundo, aunque sí podrían tener interacciones al salir del estadio.

Miami y el Mundial 2026: cómo será la seguridad y qué hará el ICE en Florida

El estado de Florida dispone de la sede de Miami y recibirá siete juegos de la Copa del Mundo, incluidos algunos de los más importantes. El calendario en este recinto contempla partidos de la fase de grupos desde el 15 de junio, y luego será la sede de varios encuentros eliminatorios, incluido el partido por el tercer puesto el 18 de julio.

Los agentes podrían esperar en las inmediaciones del estadio y realizar arrestos o controles ice

El secretario Mullin destacó la gestión de las autoridades de Florida como un modelo para el resto de los estados en materia de respuesta ante situaciones de emergencia. La vigilancia en los alrededores del estadio se enfocará en la detección de amenazas y el cumplimiento de las normas de comercio.

Cabe destacar que, de momento, no se emitió ninguna prohibición para que el personal realice arrestos en los partidos. Además, no existe una directriz que obligue a los agentes a mantenerse alejados de los estadios.