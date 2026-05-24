Director de Enhanced Games prevé que se batan récords mundiales, aunque no serán homologados

En los Enhanced Games (Juegos Mejorados) este fin de semana se batirán múltiples récords mundiales, predijo este sábado su director ejecutivo, Max Martin, aunque las hazañas no serán reconocidas oficialmente debido a las sustancias prohibidas que están tomando los atletas participantes.

Martin, también cofundador de esta controvertida competencia multideportiva en la que los atletas son libres de doparse, dijo que los levantadores de pesas Arley Méndez, chileno de origen cubano, y Beatriz Piron, dominicana, ya habían superado récords mundiales en los entrenamientos.

"Con suerte podrán hacerlo también mañana, y luego veremos algunos más", afirmó Martin en conferencia de prensa. "Mi impresión es que veremos bastantes" récords batidos.

Velocistas, nadadores y levantadores de pesas que compiten en la edición inaugural de los Enhanced Games han pasado los últimos cuatro meses en Abu Dabi recibiendo combinaciones de testosterona, hormona de crecimiento humano, péptidos y esteroides anabólicos, todos prohibidos en competiciones como los Juegos Olímpicos.

La competencia ha sido duramente criticada por múltiples federaciones de atletismo y agencias antidopaje por considerarla peligrosa para la salud y contraria al espíritu del deporte.

Pero aún así la lista de participantes, atraídos por premios de hasta 1 millón de dólares por batir récords mundiales, incluye a nadadores medallistas olímpicos como James Magnussen, Cody Miller y Ben Proud, que han tomado sustancias dopantes.

A los nadadores se les permitirá también usar los tipos de "supersuits" que favorecieron la ruptura de récords mundiales en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero que posteriormente fueron prohibidos.

Por su parte Rick Adams, director deportivo de los Enhanced Games y antiguo miembro de la cúpula del equipo olímpico de Estados Unidos, dijo que respeta que "organizaciones internacionales específicas" no acepten ningún récord establecido el domingo, incluso si fueran logrados por atletas que competirán sin tomar sustancias prohibidas como Fred Kerley, excampeón mundial de los 100 metros.

"Pero es incuestionable que, si uno de nuestros participantes en los 50 m estilo libre... cruza el agua en menos de 20,88 segundos, habrá atravesado esa agua más rápido que cualquier otro ser humano en la historia", afirmó.

"Si usted u otros quieren registrar eso de una forma u otra, se lo dejaremos a los demás, pero no habrá duda de que 20,87 es más rápido que 20,88", añadió en referencia al récord de Cam McEvoy establecido en marzo.