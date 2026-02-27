Director de "Sueños de trenes" quería "llevar al público en un viaje"

Cuando el cineasta y guionista Clint Bentley ideó el drama de época "Sueños de trenes", su intención era sumergir a la audiencia en la historia de un hombre corriente en tiempos extraordinarios.

Nominada a cuatro premios de la Academia, incluyendo a mejor película, la apuesta rindió sus frutos.

"Es sobrecogedor", dijo Bentley en entrevista con AFP.

"Quería darle algo a la audiencia con la película y llevar al público en un viaje. Pero nunca sabes cómo va a ser la recepción".

Protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones, "Sueños de trenes" es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Denis Johnson que narra la vida de Robert Grainier, un leñador a comienzos del siglo XX.

Crónica de la transición al mundo moderno, la cinta de Netflix retrata las transformaciones del oeste de Estados Unidos a través de la historia de Grainier, así como lo que la vida implica: el amor, la amistad, el duelo, la familia, la pérdida y la esperanza.

"Es muy adorable que la gente se conectó y se ve retratada en la historia, es realmente hermoso", agregó Bentley.

Una suerte de meditación contemplativa, "Sueños de trenes" fue rodada en el estado de Washington y ha conquistado varios reconocimientos en esta temporada de premios por su fotografía, a cargo del brasileño Adolpho Veloso.

"Es increíble haber formado parte de una película que está generando algo en la audiencia", comentó Veloso a AFP.

"Creo que esa es la razón por la que quería hacer películas en primer lugar, porque las películas eran importantes para mí (...) Varias películas realmente me ayudaron en mi vida", agregó el artista de 36 años que materializó dos de las cinco nominaciones que cosechó en esta temporada de premios.

"Sueños de trenes" se alzó como la película del año en los premios Spirit de cine independiente, que también galardonaron a Bentley y a Veloso, como director y fotografía, respectivamente.

Estatuilla en mano, Bentley reflexionó sobre los desafíos y las gratificaciones de ejecutar un proyecto tan ambicioso con bajo presupuesto, como por ejemplo fabricar una locomotora antigua de forma artesanal con madera contrachapada.

"Realmente fue una serie de pasos en el camino que todos fuimos resolviendo juntos", dijo el cineasta, quien también fue nominado el año pasado a un Óscar por mejor guión adaptado.

Pero, en conversación con AFP, el director también reflexionó sobre la importancia de un espacio como los Spirit para dar visibilidad a proyectos más limitados de recursos como el suyo, especialmente en campaña por un Óscar.

"Realmente les da un impulso precioso", dijo.

La 98ª edición de los premios de la Academia se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.