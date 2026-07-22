Director de "The Dink" vio en el frenesí del pickleball la comedia perfecta

Cuando el cineasta Josh Greenbaum se aventuró por primera vez en una cancha de pickleball entendió que era un pasatiempo accesible, pero que podía tornarse feroz, y que, además de sudor, podía exprimir emociones en pocos minutos.

En esencia, el deporte contenía los ingredientes exactos para una comedia, observó Greenbaum, quien se alimentó de su experiencia entre las bandas para dirigir "The Dink", película de Apple TV que estrena este viernes en la plataforma de streaming.

"Lo gracioso es cuán rápido algo que comienza de forma casual y divertida puede volverse profundamente competitivo y extrañamente emocional", comentó el director de 47 años en entrevista con AFP.

"The Dink" junta en la cancha a Dusty (Jake Johnson), una expromesa del tenis que ahora solo pasa las horas recordando las glorias pasadas, para la continua decepción de su padre (Ed Harris), y a Candace (Mary Steenburgen), una divorciada que se apasiona por el pickleball en su nueva fase de vida.

La cinta, que contó con la actuación del extenista Andy Roddick, "es sobre reinventarse, sobre el ego y la amistad, y sobre tratar de encontrar propósito", comentó Greenbaum.

"Tienes estas dos almas perdidas (Dusty y Candace), obviamente de generaciones diferentes, que tratan de descubrir quiénes son y de redefinirse a sí mismos, y se ayudan mutuamente a lograr esto".

Pero la película, escrita por Sean Clements y producida por Ben Stiller, también aborda el conflicto generacional.

"Hay un poco de la vieja historia frente a la nueva historia, y quizás en esta versión, el tenis representa como se hacían las cosas antes, y el pickleball representa una nueva manera", agregó el también director de "Will & Harper".

- Tensión -

Al centro de todo el pickleball, el deporte con las pequeñas raquetas y la pelota agujereada que gana terreno rápidamente en EE.UU.

Greenbaum concede que la "particular" relación entre el tenis y el pickleball era un caldo de cultivo ideal.

"Existe cierta tensión entre ambos deportes en este momento, y creo que está impulsada en gran parte por la disputa por recursos limitados", dijo Greenbaum, quien en su primera partida fue pulverizado por rivales sexagenarios.

Pero el deporte no solo proporcionó el escenario para que los personajes de "The Dink" encontraran su propio ritmo de juego, sino que atrajo a su protagonista.

"Es un deporte que te hace reír, con el que haces amigos, que te permite compartir algo con otros, y en el que puedes seguir mejorando, incluso a mi edad", dijo Mary Steenburgen, de 73 años, el lunes durante el estreno de la cinta en Los Ángeles, en donde en vez de alfombra roja, hubo una azul para simular una cancha de pickleball.

Tanto Greenbaum como sus protagonistas están seguros de que "The Dink" atraerá nuevos adeptos a la cancha.

Pero Jake Johnson, cuyo personaje encuentra en el pickleball una segunda oportunidad, espera que la cinta inspire a los espectadores a que "hagan lo que los haga felices, no importa qué".