Adiós Memo Ochoa: cómo fue el anuncio del retiro del mexicano más mundialista de la historia

Después de más de dos décadas de carrera y de convertirse en el futbolista mexicano con más participaciones en Copas del Mundo, Guillermo “Memo” Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional. El histórico arquero eligió un mensaje cargado de agradecimiento y recuerdos para comunicar el final de una trayectoria que lo llevó a defender el arco de clubes en distintos países y a representar durante años a la selección de México.

Memo Ochoa anuncia su retiro: las frases centrales de su despedida

El anuncio llegó a través de un video publicado en las redes sociales del propio Memo Ochoa, en el que el guardameta repasó el significado que tuvo el fútbol en su vida y explicó por qué había llegado el momento de despedirse de la actividad profesional.

La despedida de Guillermo Memo Ochoa

Desde el comienzo del mensaje dejó en claro el sentimiento con el que tomó la decisión. “Lo di todo. Lo dejé todo. En mis equipos y en mi selección. Y hoy, entrego mis guantes”, expresó el arquero, quien describió el retiro como el cierre natural de una carrera marcada por la responsabilidad de defender un arco y representar a millones de personas.

En el video, Ochoa recordó que su familia lo sostuvo y acompañó incluso antes de que iniciara su camino en el fútbol; fue su familia la que lo sostuvo y acompañó. En ese recorrido destacó que sus seres queridos fueron “su primer equipo”.

A lo largo de la grabación también explicó cómo entendía la posición de arquero. Para él, ser portero implicaba convivir con largos momentos de espera para responder en el instante decisivo. “Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando. Porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar”, afirmó.

Ochoa y Messi durante el Mundial Qatar 2022

El histórico arquero también utilizó una imagen para explicar el significado de sus guantes. Señaló que nunca fueron solamente un elemento de trabajo, sino la promesa de responder cuando el equipo más lo necesitara.

En ese contexto recordó los penales, la presión de los aficionados y la responsabilidad de proteger el arco, consciente de que detrás de él estaban su familia, sus compañeros, una ciudad y todo un país.

Memo Ochoa y la selección de México: el vínculo que definió su carrera

Uno de los momentos más destacados del mensaje estuvo dedicado a la camiseta de México, que definió como el símbolo de la mayor responsabilidad de toda su carrera. El arquero aseguró que nunca pudo entender su trayectoria sin la selección nacional porque fue allí donde descubrió el verdadero peso de representar a millones de personas.

Con su participación en la Copa del Mundo 2026, Ochoa se convirtió en el futbolista mexicano con más presencias en la historia de los mundiales Francisco Canedo - XinHua

Durante su despedida evocó distintas imágenes de los aficionados mexicanos. Habló de quienes siguieron los partidos desde sus hogares, de quienes cantaron “Cielito Lindo” hasta quedarse sin voz y de quienes afrontaron cada definición desde el silencio de una oración antes de un penalti.

También sostuvo que cada club que le entregó un escudo le confió parte de su historia, aunque reconoció que hubo uno con un significado diferente: el de la selección mexicana. “Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, Ochoa explicó que el destino quiso que su historia terminara donde había comenzado y señaló que el mismo estadio que le abrió las puertas al fútbol ahora le permitía cerrarlas con gratitud.

“Ha llegado el momento de quitarme estos guantes. Por primera vez, dejarlos en otra mano”, expresó antes de dejar un consejo para el arquero que ocupará su lugar: “Confía. El arco no pide perfección. Pide orgullo”.

El récord de Memo Ochoa tras participar en seis Mundiales

De acuerdo con Associated Press, el retiro se produjo luego de una carrera profesional de 22 años en la que Memo Ochoa estuvo convocado en seis Copas del Mundo, incluida la edición de 2026 organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. Con esa participación estableció una marca histórica para el fútbol mexicano al convertirse en el jugador de su país con más presencias en Mundiales.

Ochoa destacó que defender la camiseta de México representó la mayor responsabilidad de su carrera, simbolizando los sueños de millones de aficionados CARL DE SOUZA - AFP

El arquero, de 41 años, puso punto final a un recorrido que incluyó nueve clubes distribuidos en siete países, además de una extensa etapa con la selección nacional.

Su debut profesional ocurrió el 15 de febrero de 2004 con el Club América, bajo la conducción del entrenador neerlandés Leo Beenhakker. Poco más de un año después, el 14 de diciembre de 2005, hizo su estreno con la selección mexicana en un encuentro dirigido por el técnico argentino Ricardo La Volpe.

Su último partido con el combinado nacional se disputó el 24 de junio de 2026 frente a la República Checa, durante la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial. Ese encuentro, jugado en el Estadio Azteca, marcó el cierre definitivo de su ciclo con la camiseta del Tricolor tras ingresar a los 78 minutos.