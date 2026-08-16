Disney ofrece una burbuja de escapismo para sus fans en la bienal D23

Skyla ansía escuchar las novedades del "lugar más feliz de la Tierra". Monica Romero quiere olvidarse del caos del mundo, y Hope entrar a un mundo de fantasía. La D23 es un fin de semana de escapismo para los devotos fans de Disney.

Cada dos años, la convención, bautizada como "La gran cita para los fans de Disney", reúne a decenas de miles de personas durante tres días en Anaheim, California.

En el Centro de Convenciones de la ciudad que también alberga a Disneyland, los fieles seguidores del reino mágico pueden comprar piezas únicas, intercambiar pines, retratarse con algunos de sus personajes preferidos, sumergirse en mundos de películas y enterarse de las novedades de sus programas y filmes favoritos.

Dependiendo del tipo de acceso, los asistentes pagan desde unos 50 dólares (para una tarde) hasta poco más de 2500 dólares por tres días incluyendo los mejores asientos de las tres galas de la D23 que se celebran en el vecino Honda Center, con capacidad para unas 12.000 personas.

Y los fans acuden en masa.

"Nuestro mundo es tan caótico e inestable, y parece que los malos siempre ganan", a diferencia de los finales felices de Disney, dijo a AFP Monica Romero, de 37 años.

"Aunque la gente se burle diciendo que no es la vida real, pues allí hay una razón por la que nos gusta, porque no es la vida real", agregó la residente de California.

Para Skyla, que visita Disneyland al menos dos veces por semana, el plato fuerte es la presentación dedicada a los parques.

Los parques de Disney son "un lugar para dejarlo todo atrás", dijo la autora de "I Love Disneyland", una guía no oficial de una seguidora que ofrece secretos, trivias y formas de aprovechar "el lugar más feliz de la Tierra".

"Tú entras al parque y el mundo real desaparece por un rato, y tú te dedicas a disfrutar ese momento", agregó la mujer de 38 años vestida como Reina, la mimada spaniel de "La dama y el vagabundo".

- "La magia de Disney" -

La D23 se despliega en todas direcciones.

Es un espacio que las marcas de entretenimiento de Disney usan para promover sus proyectos de la mano de celebridades, cineastas y creativos, y que socios comerciales utilizan para vender sus artículos con sello Disney.

Para algunos seguidores es una oportunidad única para intercambiar piezas de colección.

Chase Halon, que ha acumulado incontables pines (él cree que más de 1000), vino para buscar nuevos tesoros.

Su pieza más valiosa es del dinosaurio morado Figment, que Halon afirmó proviene de una edición limitada y podría costar unos 5000 dólares.

Otros aprovechan para encarnar a sus queridos personajes y para sumergirse en los escenarios de sus mundos de fantasía.

Las princesas, las brujas, los villanos, héroes y criaturas del extenso catálogo saltan de una experiencia a otra para inmortalizar el momento en selfies y fotos.

En el set de Los Simpsons, la gente recrea incesantemente el meme de Homero desapareciendo discretamente en los arbustos; en el espacio de "El diablo se viste a la moda", derrochan poses en la portada de "Runway", y en el Mundo Pixar, entran al cuarto de Andy, de "Toy Story".

Las largas filas son parte del proceso, comentó con resignación Luis Juárez, quien trajo a sus dos hijos por primera vez para que tengan la oportunidad de "vivir la magia de Disney desde pequeños".

Pero para los adultos de todas las edades que colman la D23, los años son solo un número.

"Si creciste con la pasión hacia algo, no lo dejas de amar porque envejeces", dijo Hope, quien declinó revelar su edad.

"El amor continúa", comentó la artista vestida con un traje inspirado en Spider-Man y el característico cintillo de orejas de Mickey.

"Tú no paras de amar a tus padres porque envejeces, ¿cierto? Es la misma cosa, es algo que siempre será parte de ti".