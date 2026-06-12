Djalminha sin fe en el Mundial de Brasil: "No somos favoritos"

Como en sus trucos de ilusionista con el balón, el brasileño Djalminha apareció en el entrenamiento de Argentina en Kansas City y compartió sus impresiones para el Mundial: el equipo de su amigo Lionel Scaloni está más fuerte que nunca y Brasil lejos de la pelea.

"No somos favoritos, tenemos problemas", dijo el exinternacional brasileño a la AFP a pie de campo la tarde del jueves.

Djalminha, actual colaborador del canal brasileño Cazé TV, dejó asombrada a la prensa que sigue a Argentina cuando cruzó la cuerda que la separaba del césped y se fundió en un emotivo abrazo con Lionel Scaloni.

"Era bueno este, eh", dijo el seleccionador a los periodistas, sin ocultar la admiración y el cariño por su excompañero durante cinco años en el Deportivo La Coruña.

Juntos levantaron el título de liga en 2000, el único del emblemático "Súper Depor", y fuera del campo compartieron una estrecha amistad. No se encontraban desde un partido de veteranos del Deportivo antes de que el argentino sacara el título de entrenador.

Para Djalminha, aún recordado en el fútbol español por regates imposibles como la lambretta, Scaloni fue "un grandísimo jugador aunque técnicamente no fuera una maravilla".

En aquel entonces el brasileño no lo imaginaba en los banquillos aunque sí detectaba el liderazgo con el que después Scaloni hizo de Argentina un equipo ganador.

"Es un fenómeno. Ha conseguido que todos los jugadores entendiesen la importancia que tiene Messi. Él hizo un equipo que juega para Leo", resume.

"Antes cada uno jugaba su fútbol. Eran muchos jugadores muy buenos pero no conseguían tener un equipo. Leo (Scaloni) lo logró y hoy creo que el equipo es más fuerte que hace cuatro años", opina sobre la candidatura albiceleste a revalidar el título.

"Este favoritismo nunca es bueno pero el equipo es más maduro. De mitad de campo para adelante veo muchos jugadores de mucha calidad y luego tienen al mejor del mundo", analiza.

- "Los jugadores ya no tienen libertad" -

Como vasos comunicantes, el auge de Argentina desde la llegada de Scaloni ha coincidido con un pronunciado declive de Brasil.

La Canarinha se ha aferrado a la sabiduría de un entrenador, Carlo Ancelotti, ante la falta de futbolistas tan excepcionales como los que apartaron a Djalminha del sueño de jugar un Mundial.

"Ancelotti ha sido bueno para Brasil pero ha tenido poco tiempo de trabajo", dijo el exmediapunta de 55 años a la AFP.

"Nosotros no somos favoritos, tenemos problemas. Tenemos tradición y buenos jugadores, pero aún nos falta un conjunto", lamenta.

"Quizás dentro del Mundial pueda crecer y lograr algo grande pero, si tengo que enumerar favoritos, pongo a Brasil quinto", asegura. "Veo por delante a Francia, España, Argentina y quizás Portugal".

Sobre las esperanzas depositadas en Neymar, lesionado de nuevo en la antesala del torneo, se limita a decir que "necesita estar bien, porque todavía no lo está".

Djalminha, miembro de la selección campeona de la Copa América de 1997, prefiere no nombrar a ningún jugador del Mundial en el que se vea reflejado.

"No me gusta comparar. El fútbol ha cambiado mucho y los jugadores ya no tienen mucha libertad en el campo", dice este mágico zurdo que también coleccionó detractores por sus numerosos incidentes extradeportivos y una supuesta falta de compromiso para defender.

"No pasa nada por correr pero, ¿Messi corre detrás de alguien?", responde a la vieja crítica. "Los buenos jugadores tienen que correr detrás de ellos".