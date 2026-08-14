Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.: “Antes de 2028, Cuba estará en una senda irreversible”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, analizó el panorama político de Cuba durante su participación en un podcast reciente. El jefe de la diplomacia norteamericana detalló las prioridades de la política exterior de la administración con un enfoque especial en la situación de la isla caribeña.

Qué dijo Marco Rubio sobre el futuro inmediato de Cuba

El funcionario gubernamental expresó su opinión sobre un cambio estructural profundo en la dirección de la política del territorio cubano a corto plazo. Sobre el futuro de la isla caribeña, Rubio aseguró: “Tengo la confianza de que Cuba, antes de que termine esta administración, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente”.

El secretario de Estado brindó estas declaraciones en el pódcast de Katie Miller, al cual asistió junto con su esposa Jeanette Rubio.

El proceso de transición y la comparación con Europa del Este

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que la transformación de un régimen de larga duración requiere un proceso progresivo y ordenado. En ese marco, Rubio detalló que habrá dificultades para que se dé una transición rápida en Cuba.

“Obviamente, como cualquier otra cosa, especialmente algo como esto, siempre le digo a la gente que no se puede tener algo establecido por 70 años, que echa raíces, y luego pensar que de la noche a la mañana simplemente vas a arrancar todo y poner algo completamente nuevo en la tierra”, explicó.

Por ello, Rubio ilustró esta transformación al nombrar la experiencia de las naciones europeas tras la caída del bloque soviético. El funcionario argumentó: “Hay una transición que tiene que ocurrir y un proceso para llegar allí, y Europa del Este es instructiva en eso”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en Roma, Italia, el viernes 8 de mayo de 2026. (Stefano Rellandini/Pool Foto vía AP) Stefano Rellandini - Pool AFP

El representante destacó la evolución de varios países de esa región como modelos viables de reforma. En esa línea, concluyó sobre el caso europeo que a los países de Europa del Este les tomó de tres a cinco años “convertirse verdaderamente en lo que hoy sabemos que son”. Una de las naciones que nombró como una posible referencia y modelo a seguir para los cubanos es Polonia.

El interés nacional de ERE.UU. en la estabilidad regional

Al referirse a una posible transformación de largo plazo en Cuba, Rubio recordó que su principal objetivo es garantizar la seguridad nacional de EE.UU. Sin embargo, fundamentó que la democracia en el Caribe coincide con los objetivos de su administración.

“Le recuerdo a la gente, al final del día, que trabajo para los Estados Unidos de América; sabes, me importa Cuba, obviamente tengo una conexión personal con ella, pero no trabajo para Cuba, trabajo para los Estados Unidos”, declaró el funcionario.

Marco Rubio reconoció que un cambio de régimen en Cuba se alinea con el objetivo de EE.UU. [e]FRANCISCO CANEDO - XinHua

No obstante, aseveró que un cambio de administración en la isla caribeña se alinea con los intereses estadounidenses. “Creo que está en el interés nacional de nuestro país tener una Cuba que sea segura, estable y alineada con los EE.UU., el mismo sentimiento que tengo también sobre Venezuela”, señaló.