Documental iraní nominado al Óscar ofrece una visión diferente de liderazgo

El primer documental iraní nominado al Óscar llevará a Hollywood el inspirador retrato de una tenaz líder local, en medio de la guerra desatada en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al guía supremo de Irán.

"Cutting Through Rocks" cuenta la singular historia de Sara Shahverdi, la primera mujer iraní electa concejal en una comunidad rural.

Mientras el régimen islamista busca reforzar su posición tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, de línea dura, el documental ofrece una mirada alternativa en un país dominado por clérigos desde hace medio siglo.

La ópera prima de los cineastas Mohammadreza Eyni y Sara Khaki debutó el año pasado en el Festival de Sundance.

Y tras una exitosa peregrinación por los festivales europeos conquistó a los votantes de la Academia, que la convirtieron en la primera película documental iraní nominada a los Óscar.

"Estamos realmente honrados de estar aquí", dijo Khaki a AFP.

"Seguimos durante ocho años la jornada de esta persona tenaz, la única motociclista mujer en la región, hasta el momento en que recibe el poder local", agregó.

Frente a las cámaras, Sara Shahverdi enfrentó obstáculos, conquistó victorias y dejó huella al ampliar el horizonte de las jóvenes y mujeres de su pueblo, enseñándoles tareas tradicionalmente reservadas a los hombres, como manejar motos o administrar su tierra, apunta la directora.

El trabajo de los realizadores implicó paciencia "para atestiguar el cambio que ella es capaz de ofrecer a la comunidad", afirmó Khaki.

Mohammadreza Eyni, su compañero profesional y amoroso (los cineastas se enamoraron y se casaron durante el rodaje) subraya que "Cutting Through Rocks" enfatiza la necesidad global por un liderazgo inspirador y responsable.

"El personaje de nuestra película realmente utiliza su poder para empoderar a otros, no para controlarlos, suprimirlos o imponerles su voluntad", comentó Eyni.

"Todos los días nos despertamos con alocadas noticias sobre líderes tomando decisiones irresponsables. Así que más que nunca, necesitamos historias sobre liderazgo. Es urgente", comentó Eyni.

- "Cambio" -

Para los cineastas la campaña por el Óscar ha sido una oportunidad de intercambiar opiniones con sus pares y, en tiempos turbulentos para su país, encontrar un remanso intelectual.

"Hemos tenido tantas conversaciones increíbles" con otros nominados sobre Irán y lo que está ocurriendo allí, dijo Eyni.

"Es increíble sentir que estás en un puerto seguro, y que tienes colegas que te apoyan, y que lo que pasa en otros países es importante para ellos", agregó.

Pero también ha sido un espacio para "recordarnos los unos a los otros que el cambio es posible, y que es por eso que contamos historias".

"Cutting Through Rocks" se medirá con "Abrázame en la luz", "Mr. Nobody Against Putin", "The Perfect Neighbor" y el drama carcelario "Alabama: Presos del sistema".

La 98ª edición de los premios de la Academia se celebrará el 15 de marzo de Hollywood.