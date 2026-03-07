Dominicana debuta con triunfo y susto en el Clásico Mundial

La República Dominicana superó el viernes un pequeño susto para batir a Nicaragua por 12 a 3 en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol, del que es uno de los favoritos.

La potente novena de Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. se situó en la segunda posición del Grupo D, que se disputa en Miami.

Venezuela lidera la llave tras su triunfo 6 a 2 ante Países Bajos, mientras que Israel todavía no debutó.

Para sorpresa de los 35.000 aficionados, Nicaragua fue la primera en golpear en la entrada inicial en el LoanDepot Park.

Ismael Munguía bateó un sencillo al jardín central que permitió que Chase Dawson abriera el marcador.

Fernando Tatis Jr., una de las numerosas estrellas del cuadro dominicano, igualó tras un doble de Ketel Marte, que a continuación puso por delante a los caribeños tras un fallo con rodado de Guerrero Jr.

Pero la plácida noche que se esperaba para los dominicanos volvió a girarse en el segundo inning.

Los bates nicaragüenses siguieron castigando a Cristopher Sánchez y Cristhian Sandoval y Freddy Zamora volvieron a poner a los centroamericanos en cabeza 3 a 2.

Sánchez, lanzador de los Filis de Filadelfia, fue retirado después de que por primera vez recibiera seis hits en menos de dos entradas completas.

Calmada la situación en la lomita, los dominicanos fueron imponiendo su poder de fuego.

Un hit de Julio Rodríguez derivó en el empate en la tercera entrada y un jonrón de dos carreras de Junior Caminero en la quinta asfaltó el triunfo isleño.

El propio Rodríguez y Oniel Cruz se sumaron después al festival de cuadrangulares con uno por bate.

- Anotaciones por entradas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Nicaragua 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1

R. Dominicana 2 0 1 0 0 2 1 6 - 12 14 1