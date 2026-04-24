Hallazgo histórico: un adolescente encontró la primera moneda griega de la ciudad, acuñada en la antigua Troya
La pieza encontrada en Berlín corresponde al período helenístico; el descubrimiento se produjo de manera casual en un terreno utilizado con fines agrícolas
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En el distrito de Spandau, en Berlín, un adolescente de 13 años encontró una moneda griega del siglo III a.C. mientras caminaba por una zona agrícola. El hallazgo, informado el 15 de abril de 2026, constituye el primer registro arqueológico de la Grecia antigua dentro del área urbana de la capital alemana.
Cómo un adolescente encontró una moneda griega en Berlín
El descubrimiento se produjo de manera casual en un terreno utilizado con fines agrícolas. El estudiante encontró una pieza de bronce de aproximadamente 12 milímetros de diámetro. El objeto llamó la atención por su estado de conservación y sus características visibles, explicó el centro arqueológico PETRI Berlin en un comunicado.
Tras el hallazgo, especialistas analizaron el sitio para determinar el origen del objeto. En una primera instancia, no estaba claro si se trataba de una pieza arqueológica o de un objeto moderno extraviado por un coleccionista.
La intervención profesional permitió descartar la segunda hipótesis. Esto ocurrió porque la revisión del terreno aportó indicios sobre el uso histórico del lugar.
Los visitantes que deseen conocer la pieza pueden acercarse al PETRI Berlin, donde la moneda permanece expuesta desde el 15 de abril en la vitrina “Hallazgos Actuales”, como parte de las exhibiciones abiertas al público.
Cómo es la moneda griega encontrada en Berlín y por qué proviene de la antigua Troya
La pieza fue acuñada en el período comprendido entre el 281 y el 261 a. C. Es una moneda helenística proveniente de Ilion, la antigua Troya, ubicada en el noroeste de la actual Turquía.
En el anverso de la pieza se observa la cabeza de la diosa Atenea, representada con un casco de tipo corintio. En el reverso aparece esa misma divinidad, pero con un kalathos. En ese mismo lado, la figura sostiene una lanza en la mano derecha.
Este ejemplar pesa cerca de siete gramos. Su tamaño reducido y el material sugieren que tenía un bajo valor económico en su época. Debido a esta característica y al contexto funerario del hallazgo, los especialistas consideran que la moneda habría tenido una función simbólica.
Qué encontraron los arqueólogos en el sitio de Spandau donde apareció la moneda
Los especialistas identificaron evidencias de un uso prolongado del terreno como espacio funerario. En esa zona encontraron fragmentos de cerámica, restos de cremación y un botón doble de bronce.
Todos estos elementos son indicios de que el área también funcionó como un campo de enterramiento durante la Edad del Bronce o la temprana Edad del Hierro.
Además, el sitio registró objetos de períodos posteriores. Entre ellos se encontraron vestigios de la época imperial romana y un accesorio de vaina de cuchillo de origen eslavo.
Por qué esta moneda griega hallada en Berlín es un descubrimiento histórico
Los objetos de la Antigüedad clásica son poco frecuentes en Berlín. Las piezas romanas aparecen de forma ocasional, pero los registros griegos no habían sido documentados hasta este hallazgo.
Por este motivo, desde el punto de vista científico, la moneda amplía el conocimiento sobre la circulación de objetos en el norte de Europa durante la Antigüedad.
Las hipótesis sobre cómo llegó una moneda de la antigua Troya a Alemania
El origen del desplazamiento de la moneda hacia el norte de Europa no está determinado. Sin embargo, existen antecedentes de contactos comerciales entre la región del mar Báltico y el Mediterráneo.
Entre estos intercambios se destaca el comercio de ámbar, conocido en griego como “elektron”, un material que se exportaba desde el norte hacia el sur a través de distintas rutas. A su vez, este tipo de circulación se vincula con los viajes del navegante griego Piteas, alrededor del 330 a. C.
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