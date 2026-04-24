Half Cent No Pole: el detalle en la moneda de 25 centavos que hace que valga US$1,15 millones

El mercado numismático mantiene el foco en piezas con características específicas que reducen su disponibilidad. En ese contexto, una moneda de medio centavo de dólar de 1796 registra precios que superan el US$1 millón en operaciones privadas y subastas especializadas.

Por qué la moneda Half Cent No Pole de 1796 es una de las más raras de EE.UU.

Se trata de una emisión correspondiente a la serie Liberty Cap Right, producida entre 1794 y 1797. Dentro de esa línea existen dos variantes principales: con asta (with pole) y sin asta (no pole). La segunda se distingue por la ausencia del elemento que sostiene el gorro en la figura de la Libertad, lo que la convierte en una pieza única.

La variante "With Pole" muestra la continuación del mástil por detrás de la figura de la Libertad, mientras que la variante "No Pole" carece de este detalle PCGS

El interés por esta variante responde a la combinación de baja cantidad de ejemplares y particularidades en su proceso de acuñación.

Además, según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), durante 1795 se introdujeron cambios en el diseño de los medios centavos. Se redujo el tamaño de la figura principal y se modificaron aspectos del borde debido a ajustes en el peso de los cospeles, lo que llevó a eliminar inscripciones laterales.

En ese período también surgieron variantes por detalles en la fecha, como marcas debajo de los números o reemplazos tipográficos. En el caso de 1796, la ausencia del asta respondió a una omisión en el grabado del troquel, no a una modificación posterior.

El anverso de esta moneda presenta además una grieta visible que atraviesa la superficie. Este rasgo funciona como elemento de identificación y está presente en la mayoría de los ejemplares conocidos.

El reverso de esta moneda muestra cinco bayas en la rama izquierda de la corona y cuatro en la derecha Stacks Bowers

Cuántas monedas Half Cent de 1796 se acuñaron y por qué quedan tan pocas

Los registros de PCGS indicaron que en 1796 se acuñaron aproximadamente 1390 piezas de medio centavo. Para esa emisión se utilizaron dos combinaciones de troqueles, con un reverso compartido entre ambas.

La variante sin asta corresponde a uno de esos pares y se considera la menos frecuente. La falla en el troquel habría generado su retiro anticipado, lo que explicaría la cantidad reducida de monedas disponibles.

El reverso muestra una corona con ramas y bayas distribuidas de forma específica, junto a la denominación 1/200. Estos detalles permiten diferenciarla de otras emisiones cercanas en el tiempo.

Cómo reconocer la moneda No Pole de 1796 que buscan los coleccionistas

La pieza puede reconocerse por la ausencia del asta en la figura de la Libertad y por la grieta en el anverso. La fecha presenta numeración estándar, sin sustituciones tipográficas.

Entre otras características también se debe observar:

Año: 1796.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: John Smith Gardner.

Borde: plano.

Diámetro: 23,50 milímetros.

Peso: 5,44 gramos.

Acuñación: 1390 unidades.

Metal: cobre.

Anverso: muestra a la Libertad mirando hacia la derecha, sin el mástil que aparece en otras ediciones de esta serie. Lleva un gorro frigio detrás de la cabeza de la dama. La palabra “LIBERTY” se ubica en la parte superior y la fecha “1796″, en la inferior.

Reverso: las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” se ubican en el perímetro, mientras que en el centro se observa una corona que enmarca la frase “HALF CENT”. La corona está atada con un lazo en la parte inferior y la denominación de “1/200″ se encuentra en la parte inferior central.

La mayoría de las monedas conocidas muestra señales de circulación y pequeñas marcas en la superficie. Aun así, las piezas con bordes intactos y detalles definidos en el retrato y la corona mantienen un creciente interés entre los coleccionistas.

Esta serie representa la imagen de la Libertad mirando hacia la derecha Stacks Bowers

Cuál es el valor actual de la moneda Half Cent No Pole de 1796 en EE.UU.

El valor de mercado del medio centavo Liberty Cap Right No Pole de 1796 depende directamente de su grado de conservación y de la demanda entre coleccionistas. Este se evalúa bajo escalas estandarizadas, desde “Good” (bueno) hasta “Mint State” (sin circular). Los ejemplares mejor preservados, sin marcas notables ni desgaste visible, son los que alcanzan los precios más altos en las casas de subastas.

De los ejemplares conocidos, solo unos pocos se encuentran en condiciones sin uso. Entre ellos, uno clasificado como MS67 alcanzó un precio de US$506 mil en una subasta realizada por Bowers & Merena.

De acuerdo con la guía de precios de PCGS para abril del presente año, las piezas mejor conservadas pueden superar los US$1.15 millones. Otros registros mostraron ventas de ejemplares por cifras cercanas a los US$345 mil.

La combinación de error de diseño, cantidad limitada y contexto histórico posiciona a esta moneda dentro de un segmento específico del coleccionismo. La falta del asta no aparece en emisiones posteriores, lo que refuerza su singularidad.

Tras 1797, la serie fue reemplazada por un nuevo diseño, lo que cerró el período de producción de esta variante. La ausencia de emisiones en 1798 y 1799 también contribuye a su relevancia.