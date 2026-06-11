Donald Trump, contra la ciudadanía por nacimiento: “Ningún otro país del mundo lo hace”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ataca de nuevo a los beneficiados por la ciudadanía de nacimiento en medio de las disputas legales en la Corte Suprema. A través de sus redes sociales, remarcó que la medida “no era sostenible” y que “ningún otro país lo hace”.

Qué dijo Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

El republicano publicó un breve mensaje en su cuenta de Truth Social, donde sostuvo que Estados Unidos no podía vivir “con ataduras” debido a la ciudadanía por nacimiento y enfatizó que esa situación no era viable.

Donald Trump señaló que EE.UU. no podía vivir "atado" a la ciudadanía por nacimiento Truth Social/@realDonaldTrump

“[La ciudadanía por nacimiento] no es sostenible ni económica ¡Ningún otro país importante del mundo lo hace!“, escribió el republicano.

El caso sobre el beneficio migratorio avanzó en la Corte Suprema bajo el expediente conocido como Trump v. Barbara. En abril de este año, los jueces escucharon los argumentos de ambas partes y se espera que la resolución final sea difundida entre fines de junio y principios de julio.

El caso sobre la ciudadanía de nacimiento avanza en la Corte Suprema bajo el expediente conocido como Trump v. Barbara Mark Schiefelbein - AP

A través de otra publicación en su red social, Trump le pidió a los jueces “hacer lo correcto”. “Los magistrados demócratas siempre se mantienen fieles a quienes los honraron con esa nominación tan especial. No vacilan, sin importar si un caso es bueno o malo, pero los jueces republicanos a menudo se esfuerzan por oponerse a mí, porque quieren demostrar cuán ‘independientes’ o ‘superiores’ son“, señaló.

Por qué la discusión sobre la ciudadanía por nacimiento llegó a la Corte Suprema

La discusión se centra en la interpretación de la Cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense. El texto establece que toda persona nacida o naturalizada en EE.UU. y “sujeta a su jurisdicción” es considerada ciudadana.

La administración Trump sostiene que esa disposición fue incorporada para reconocer derechos a los esclavos liberados tras la Guerra Civil KEN CEDENO - AFP

La administración Trump sostiene que esa disposición fue incorporada para reconocer derechos a los esclavos liberados tras la Guerra Civil y no para otorgar ciudadanía automática a hijos de extranjeros que permanezcan en el país de forma irregular o temporal.

Últimas actualizaciones sobre la ciudadanía por nacimiento

Horas antes del mensaje de Trump, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) endureció las medidas contra los extranjeros que utilizan visas de visitante con el fin de que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento.

El Departamento de Estado señala que las restricciones buscan "defender la integridad de la ciudadanía estadounidense" X/@DepartmentofState

La agencia federal publicó un comunicado a través de una serie de mensajes en X. Allí, confirmó que desmantelaron diferentes redes internacionales que ayudaban a mujeres embarazadas a ingresar a Estados Unidos para que tengan a sus hijos en el país norteamericano. Entre las principales se ubican:

África

Se descubrió una “sofisticada red de turismo de maternidad” en la que participaban más de 100 ciudadanos extranjeros.

en la que participaban más de 100 ciudadanos extranjeros. Según el informe, ciertas personas utilizaron “documentos fraudulentos” y “gestores” de visas para obtener la entrada a Estados Unidos.

y de visas para obtener la entrada a Estados Unidos. Las autoridades revocaron los visados ​​y están colaborando con los funcionarios locales para identificar operaciones similares.

Europa