¿Adiós ciudadanía por nacimiento?: un juez de EE.UU. advierte por el “caos legal” que desataría su implementación

La posibilidad de que Estados Unidos deje atrás más de un siglo de interpretación sobre la ciudadanía por nacimiento abrió un intenso debate judicial y político que podría redefinir el concepto mismo de ser ciudadano. Mientras la Corte Suprema se prepara para analizar la medida impulsada por Donald Trump, crecen las advertencias sobre las consecuencias prácticas de su implementación.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento: más allá de lo jurídico

Según informó CNN, el eje central de la discusión gira en torno a la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos.

El conflicto jurídico se centra en la cláusula de la Enmienda 14 que otorga la ciudadanía a toda persona nacida en EE. UU. y "sujeta a su jurisdicción" Jacquelyn Martin - AP

Sin embargo, más allá del análisis histórico y legal que dominará los argumentos ante la Corte Suprema, existe una preocupación creciente por cómo se aplicaría en la práctica una eventual eliminación de la ciudadanía automática por nacimiento.

Durante audiencias previas, el juez Brett Kavanaugh dejó en evidencia esas dudas con una serie de preguntas concretas dirigidas a representantes del gobierno. Entre ellas, interrogó si los hospitales deberían modificar sus procedimientos al registrar recién nacidos, si los estados tendrían nuevas obligaciones administrativas y, sobre todo, cómo se determinaría la ciudadanía en ausencia del certificado de nacimiento como prueba suficiente.

Las respuestas oficiales no lograron despejar las incertidumbres, explicaron desde CNN. Ante la presión de Kavanaugh, el procurador general John Sauer reconoció que los funcionarios federales tendrían que “resolverlo”, sin detallar un mecanismo claro.

El riesgo del “caos legal” ante la eliminación de la ciudadanía por nacimiento

Desde distintos sectores advirtieron que modificar un principio constitucional arraigado durante generaciones podría generar un escenario de confusión masiva. CNN citó a Jill Habig, directora ejecutiva de Public Rights Project, quien sostuvo que la política provocaría “una ola de confusión legal y caos”.

El problema radicaría en que, actualmente, la mayoría de los sistemas para acreditar ciudadanía en Estados Unidos se basan en un único documento: el certificado de nacimiento. Si ese elemento deja de ser suficiente, millones de personas deberían aportar información adicional, especialmente sobre el estatus migratorio de sus padres.

Expertos legales y organizaciones civiles alertan sobre una "ola de confusión" si el certificado de nacimiento deja de ser el documento base para acreditar la nacionalidad de los recién nacidos Freepik

Esto implicaría cambios profundos en múltiples áreas:

Procesamiento de pasaportes : se exigiría prueba del estatus migratorio o ciudadanía de los padres.

: se exigiría prueba del estatus migratorio o ciudadanía de los padres. Asignación de números de Seguridad Social : dependería de registros administrativos que podrían no ser precisos.

: dependería de registros administrativos que podrían no ser precisos. Acceso a beneficios sociales: se volvería más complejo verificar quién cumple con los requisitos de ciudadanía.

Según CNN, la magnitud del desafío es significativa si se considera que cada año nacen más de 3,6 millones de bebés en Estados Unidos. Como señaló Kavanaugh en su momento, el sistema podría requerir verificaciones masivas sobre los padres de cada recién nacido, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad operativa.

Un cambio que impactaría en millones

De acuerdo con CNN, el plan del presidente Donald Trump busca limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal, con el objetivo de desalentar el llamado “turismo de nacimiento”. Sin embargo, sus críticos sostienen que el alcance de la medida sería mucho más amplio.

El cambio implicaría pasar de un modelo basado en el lugar de nacimiento (ius soli) a otro centrado en la ascendencia (ius sanguinis). Para los expertos citados por CNN, esto representaría una transformación radical del sistema estadounidense.

La reforma implicaría un giro radical del modelo de ius soli (derecho de suelo) hacia el ius sanguinis (derecho de sangre), un sistema basado en la ascendencia que históricamente fue rechazado por la tradición inclusiva de EE. UU. Jose Luis Magana - FR159526 AP

El profesor Vikram Amar, especialista en derecho constitucional, explicó que este giro alteraría los fundamentos históricos del país norteamericano. Según su visión, la tradición estadounidense rechazó las ideas europeas basadas en linajes o “derechos de sangre”, al apostar en cambio por un modelo inclusivo ligado al territorio.

Antecedentes judiciales y próximos pasos

El conflicto legal ya pasó por instancias inferiores. Tribunales federales bloquearon temporalmente la orden ejecutiva de Trump, tanto en demandas impulsadas por estados como en acciones colectivas. No obstante, la Corte Suprema decidió revisar el caso, lo que abre la puerta a un fallo definitivo.

Se espera que la decisión llegue antes de finales de junio y podría tener implicancias históricas. A diferencia de instancias anteriores, en esta ocasión los jueces analizarán directamente la legalidad de la medida, no solo su aplicación temporal.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea