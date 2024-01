escuchar

Una serie de fotografías publicadas en las redes sociales revelaron que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó con su círculo íntimo las festividades decembrinas tras meses de turbulencia política que, ahora, hace que surjan una serie de especulaciones sobre la estabilidad de su círculo familiar; sin embargo, ante los rumores, fue el mismo empresario y político quien aclaró todas las dudas y afirmó que la exprimera dama no estuvo con él en estas fechas porque está a cargo del cuidado de su madre enferma.

En la noche de fin de año, y mientras estaba en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump sorprendió a muchos cuando informó que su esposa no había podido participar en las celebraciones porque estaba cuidando a su madre, Amalija Knavs, de acuerdo con un reporte de Newsweek. El exmandatario expresó sus deseos de una pronta recuperación para su suegra, pero reconoció que la situación era “muy dura”. Esta revelación resaltó debido a que, a menudo, el político procura mantener en reserva su vida familiar.

Donald Trump con su hijo que lleva el mismo nombre y Kimberly Guilfoyle @kimberlyguilfoyle / Instagram

Este hecho marcó una Navidad diferente para toda la familia Trump. A pesar de la alegría y las celebraciones que suelen acompañar a estas fechas, la preocupación por la salud de Amalija Knavs añadió un tono de seriedad a la ocasión. “Melania siempre ha sido muy devota de toda su familia. No debería sorprender que haya pasado esta Navidad con su madre enferma”, dijo una fuente cercana a Fox News.

Donald Trump estuvo acompañado de su familia e hijos, sin Melania Trump @queenkimberlyguilfoyle / Instagram

En la foto familiar, que desató los rumores, aparecen Donald Trump, padre e hijo; Kimberly Guilfoy, Ivanka Trump con su esposo, Jared Kushner, y sus hijos; Tiffany Trump, con su esposo, Michael Boulos; Barron Trump, el hijo menor del expresidente, y Viktor Knavs, padre de Melania Trump. En una filmación, que se filtró en las redes sociales, el expresidente expresó: “Una gran primera dama, tan popular que la gente la ama, ahora está en un hospital con su madre. Su madre, Amalija, está muy enferma, pero espero que se recupere”.

“Ha estado muy enferma”, continuó Trump. “Acabamos de hablar, en Miami, en un gran hospital, y espero que se recupere, pero es difícil, es muy difícil. Solo queremos desearle a Amalija que se mejore lo más rápido posible”. El empresario y magnate de bienes raíces se paró sobre un escenario vestido con un traje en color negro y corbata de moño del mismo color, frente a una multitud emocionada.

Melania Trump y su reservada vida personal

Desde que Donald Trump dejó el cargo en enero de 2021, Melania ha manejado un perfil muy bajo y se mantuvo alejada de los medios. Reportes indican que la exrepresentante de belleza se dedica de tiempo completo a la crianza y educación de su único hijo. Su reciente aparición masiva ocurrió a principios de diciembre, cuando pronunció un discurso en una ceremonia especial, tras aparecer junto a otras primeras damas en el funeral de Rosalynn Carter.

El autor del libro Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace (Mar-a-Lago: Dentro de las puertas del poder en el palacio presidencial de Donald Trump), escrito por Laurence Leamer y lanzado a la venta en 2019, dijo que Melania Trump casi no sale de su residencia de Florida y que lleva una “vida extraña y aislada”.