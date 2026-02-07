Doncic queda fuera de los Lakers para enfrentar a Golden State

El astro esloveno Luka Doncic se perderá el partido de Los Angeles Lakers del sábado contra los Golden State Warriors por la lesión muscular que sufrió la noche del jueves, de la que aún se desconoce su gravedad.

El base se retiró de la pista cerca del descanso de la victoria de los Lakers sobre los Philadelphia 76ers tras enredarse con un rival y agarrarse la parte posterior del muslo izquierdo.

Doncic caminó con cautela hacia la banda y se dirigió al vestuario visiblemente frustrado.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, declaró después del partido que Doncic debía someterse a una resonancia magnética pero se mostró optimista de que la lesión no fuera grave.

Este viernes, los Lakers incluyeron a su estrella en el reporte de bajas para el partido contra los Warriors por una "distensión en el tendón de la corva", sin dar detalles del tiempo que lo apartará de las pistas.

Doncic, líder de la NBA en goleo con 33,4 puntos por partido, fue elegido como titular para el Juego de las Estrellas, que se disputará el 15 de febrero en Los Ángeles.

"Lo necesitamos", dijo su compañero Austin Reaves después del partido ante los Sixers.

"Es nuestro mejor jugador y el motor de muchas de nuestras actividades. Ojalá tengamos buenas noticias", agregó.