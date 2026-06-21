Donis: "¿Crees que me van a despedir por jugar con un 5-4-1 ante España?"

En una rueda de prensa que se tensó según se sucedían las preguntas, el seleccionador saudita, el griego Georgios Donis, defendió a su equipo tras caer 4-0 ante España, este domingo en Atlanta en la segunda jornada del Mundial.

A Donis le preguntaron si temía por su puesto, después de que el anterior seleccionador Hervé Renard fuera despedido en abril por los malos resultados de los sauditas.

- Derrota tan abultada

"Nada me va a quitar el orgullo que siento por mis jugadores, estamos viendo resultados sorprendentes en muchos partidos y creo que el factor más importante es que seguimos aquí y asumiremos las críticas. Espero que los que nos critiquen sean realistas".

- Plan de juego

"La clave estuvo que jugamos ante un equipo excelente y hemos decidido jugar con una línea de cinco en un bloque bajo. Tratar de estar lo más sólidos posibles en defensa. España, cuando se acercaba, teníamos que cerrar bien los espacios. No defendimos bien nuestra área a la hora de detener a España. Esto afectó a nuestra moral, por lo que el análisis a posteriori es que no estuvimos lo suficientemente sólidos, cometimos muchos errores con la pelota en los pies".

- Miedo a más goles en la pausa de hidratación

"Cuando el partido no viene de cara y te han metido tres goles muy rápido, empiezan a surgir las inseguridades, es obvio que nos vimos afectados. Somos seres humanos y esto es algo obvio, pero no lo tildaría de miedo, sí de inseguridades. Hay que buscar la manera de motivarlos".

- Lectura del partido

"Hemos empezado con un 5-4-1 en bloque bajo, esto supone que tienes varios jugadores para detener los avances por los flancos. El principal problema ha sido lo mismo que contra Uruguay en la segunda parte, no pudimos detener el juego de balón cuando se acercaba a nuestra área".