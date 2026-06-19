Markwayne Mullin, secretario del DHS: “Hace 18 meses, la mayoría de estadounidenses ni sabían que existía el ICE”

En torno a la polémica que tiene lugar en Estados Unidos por el papel que se le asignó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los partidos del Mundial 2026, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la agencia federal pasó de ser una institución poco conocida a convertirse en uno de los organismos más observados de Estados Unidos.

Qué dijo Markwayne Mullin sobre el ICE

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabía que existía el ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, afirmó Mullin durante una entrevista con CBS News.

El funcionario respondió así a las dudas surgidas tras conocerse que agentes de distintas dependencias federales participarán en los operativos de seguridad del Mundial 2026, un evento que reúne a millones de personas en Estados Unidos, México y Canadá.

En la misma entrevista, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” de Trump, defendió la presencia de agentes federales en acontecimientos masivos y aseguró que la prioridad seguirá siendo garantizar la seguridad.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, señaló.

Cómo el ICE ganó protagonismo durante la administración Trump

La declaración de Mullin llega en un contexto en el que el ICE ocupa un lugar importante dentro de la discusión pública sobre inmigración en Estados Unidos.

De acuerdo con la American Immigration Council, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes migratorias volvieron a convertirse en prioridades de la agenda federal.

Como consecuencia, los operativos realizados por el organismo comenzaron a recibir una gran atención por parte de medios de comunicación, organizaciones civiles y autoridades locales.

Para los funcionarios de la administración republicana, el trabajo del ICE forma parte de una estrategia destinada a reforzar el control migratorio y aplicar las leyes vigentes.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Las redadas migratorias que pusieron al ICE en el centro del debate

En los últimos meses, las redadas migratorias del ICE se transformaron en uno de los temas más discutidos dentro de la política estadounidense.

Los operativos realizados en estados como Florida, California, Texas y Minnesota multiplicaron la exposición pública de la agencia y generaron manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo. Mientras la administración Trump sostiene que estas acciones son necesarias para aplicar las leyes migratorias y reforzar la seguridad fronteriza, organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan el impacto de algunos procedimientos sobre las comunidades migrantes.

El aumento de la actividad del organismo también quedó reflejado en las cifras de deportaciones. De acuerdo con estadísticas oficiales divulgadas por Axios, el ICE deportó 442.637 personas durante el año fiscal 2025, un incremento importante respecto del período anterior, aunque por debajo de la meta de un millón de deportaciones anuales prometida por Trump durante la campaña.

El debate también se intensificó por el crecimiento de los recursos destinados a estas tareas. Este mes, el Congreso aprobó una legislación que contempla cerca de US$70.000 millones para el ICE y la Patrulla Fronteriza, una de las mayores inversiones federales en control migratorio.

En paralelo, algunas operaciones del ICE dieron lugar a protestas, reclamos de organizaciones civiles y pedidos de mayor supervisión sobre la actuación de los agentes federales. Minnesota fue uno de los estados donde se registraron movilizaciones y cuestionamientos públicos relacionados con los procedimientos migratorios desarrollados durante los últimos meses.

El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin fue confirmado por el Senado de Estados Unidos como secretario del DHS el 24 de marzo de 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) Jacquelyn Martin - AP

Quién es Markwayne Mullin

Mullin fue confirmado por el Senado de Estados Unidos como secretario del DHS el 24 de marzo de 2026.

Antes de asumir el cargo, representó al estado de Oklahoma en el Senado y también integró la Cámara de Representantes durante diez años. Además de su carrera política, desarrolló una trayectoria empresarial vinculada a distintos negocios familiares.

Como titular del Departamento de Seguridad Nacional, tiene bajo su supervisión organismos responsables de la seguridad nacional, el control fronterizo y la aplicación de las leyes migratorias, entre ellos el ICE.