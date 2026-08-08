¿Comenzará la construcción? La megaobra de restauración que se votará en Miami en las próximas elecciones

Los electores de la ciudad de Miami votarán el 18 de agosto si autorizan un acuerdo de gestión con Global Spectrum para operar eventos en el Miami Marine Stadium y el Flex Park. El convenio tendría una duración máxima de 40 años e incluiría un aporte de hasta 10 millones de dólares para contribuir a la restauración del recinto.

Qué se vota sobre el Miami Marine Stadium

De acuerdo con Miami Herald, el referéndum consulta si la ciudad puede celebrar un acuerdo con Global Spectrum, subsidiaria de Oak View Group. Esta última es una de las principales operadoras de espacios deportivos y de entretenimiento del país norteamericano.

La primera fase contempla construir un parque recreativo y para eventos miami.gov

Si la propuesta recibe el respaldo de los electores, la empresa quedará a cargo de los eventos realizados en la propiedad. El contrato inicial tendría una duración de diez años e incluiría tres opciones de renovación. La legislación que respalda la consulta establece un plazo máximo de 40 años para el convenio.

La aprobación del referéndum permitiría avanzar con el proyecto, aunque no supondría el comienzo inmediato de la renovación integral. Antes se desarrollaría una primera etapa en el estacionamiento del complejo.

Un recinto histórico cerrado desde 1992

El Miami Marine Stadium permanece sin actividad desde 1992. Lleva más tiempo cerrado que en funcionamiento y, durante las últimas tres décadas, distintas iniciativas intentaron recuperar su estructura.

El espacio se encuentra junto al agua y cuenta con una designación histórica. En sus años de actividad recibió espectáculos de figuras como Jimmy Buffett y Ray Charles. Las generaciones más jóvenes, en cambio, lo conocen principalmente como un edificio abandonado y cubierto de grafitis.

Don Worth, cofundador de Restore Miami Marine Stadium, expresó a NBC 6 que el lugar podría convertirse en un símbolo de la ciudad comparable con la Ópera de Sídney o el puente Golden Gate de San Francisco. También destacó que la experiencia de recorrer el recinto “es lo que impacta a todos”.

¿Cómo se desarrollaría la primera etapa del proyecto?

La recuperación seguiría un esquema de dos fases, según informó NBC 6. El primer paso consistiría en construir un “parque flexible” sobre el amplio estacionamiento del estadio.

El nuevo espacio funcionaría como una instalación recreativa pública cerca del agua. También podría utilizarse para celebrar eventos especiales.

Worth explicó que los ingresos obtenidos mediante las actividades gestionadas por la empresa ayudarían a la ciudad a respaldar un bono para financiar la restauración completa.

La firma aportaría hasta US$10 millones para recuperar el estadio miami.gov

Las alternativas para financiar la restauración

El costo total de las obras todavía debe determinarse. Por ese motivo, el aporte de Global Spectrum no constituye el presupuesto completo del proyecto.

Worth mencionó otras fuentes ajenas al gobierno municipal que podrían utilizarse para cubrir los trabajos. Entre ellas se encuentran la venta de créditos fiscales históricos y los derechos de denominación del complejo. El dirigente sostuvo que la iniciativa cuenta con “importantes fuentes de ingresos”.

La propuesta también define cómo se distribuiría el dinero generado por las actividades. La ciudad conservaría el 93% de las ventas brutas de los eventos después de descontar una tarifa mensual de gestión de US$33.333. Además, recibiría el 85% de los ingresos por patrocinios.

Global Spectrum cobraría una tarifa base anual de US$400 mil. El convenio sumaría incentivos equivalentes al 7% de los ingresos brutos y de las ventas de alimentos y bebidas, junto con el 15% de lo recaudado mediante patrocinios y asientos prémium.

¿Cuándo y cómo se votará en Miami la iniciativa para el Miami Marine Stadium?

La votación anticipada se extenderá del 3 al 16 de agosto. Los electores podrán acudir a cualquiera de los centros habilitados en el condado de Miami-Dade. El Ayuntamiento de Miami quedará excluido como sede debido a su capacidad limitada.

Las solicitudes de boletas por correo podrán presentarse hasta el 6 de agosto a las 17 hs. El día de las elecciones será el 18 de agosto y quienes participen de manera presencial deberán concurrir al precinto asignado.